Граждане стали больше жаловаться на инвестиционное страхование жизни

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ЦБ фиксирует рост числа жалоб на инвестиционное страхование жизни Андрей Гордеев / Ведомости

ЦБ фиксирует рост числа жалоб на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), в том числе связанных с неполучением потребителями ожидаемого дохода по окончании срока действия полиса, говорится в сообщении регулятора. Сейчас ИСЖ зачастую продается в банках как альтернатива вкладам с неограниченным или высоким доходом.

ЦБ заявил, что обяжет страховщиков и их агентов, которые продают ИСЖ, раскрывать клиентам основные риски этого продукта, а также существенные условия договора ИСЖ. В частности, продавцы ИСЖ должны будут разъяснять порядок расчета инвестиционного дохода, предупреждать об отсутствии гарантий его получения, о порядке возврата денежных средств при расторжении договора страхования, а также о том, что полисы ИСЖ не покрываются системой страхования вкладов (банковские вклады до 1,4 млн руб. застрахованы государством). Изменения должны вступить в силу до конца 2018 г.