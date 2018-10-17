Финансы / Страхование

Граждане стали больше жаловаться на инвестиционное страхование жизни

Их разочаровывает получаемая доходность по окончании срока полиса, признал ЦБ
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

ЦБ фиксирует рост числа жалоб на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), в том числе связанных с неполучением потребителями ожидаемого дохода по окончании срока действия полиса, говорится в сообщении регулятора. Сейчас ИСЖ зачастую продается в банках как альтернатива вкладам с неограниченным или высоким доходом.

ЦБ заявил, что обяжет страховщиков и их агентов, которые продают ИСЖ, раскрывать клиентам основные риски этого продукта, а также существенные условия договора ИСЖ. В частности, продавцы ИСЖ должны будут разъяснять порядок расчета инвестиционного дохода, предупреждать об отсутствии гарантий его получения, о порядке возврата денежных средств при расторжении договора страхования, а также о том, что полисы ИСЖ не покрываются системой страхования вкладов (банковские вклады до 1,4 млн руб. застрахованы государством). Изменения должны вступить в силу до конца 2018 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике