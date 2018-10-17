Граждане стали больше жаловаться на инвестиционное страхование жизни
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
ЦБ фиксирует рост числа жалоб на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), в том числе связанных с неполучением потребителями ожидаемого дохода по окончании срока действия полиса, говорится в сообщении регулятора. Сейчас ИСЖ зачастую продается в банках как альтернатива вкладам с неограниченным или высоким доходом.
ЦБ заявил, что обяжет страховщиков и их агентов, которые продают ИСЖ, раскрывать клиентам основные риски этого продукта, а также существенные условия договора ИСЖ. В частности, продавцы ИСЖ должны будут разъяснять порядок расчета инвестиционного дохода, предупреждать об отсутствии гарантий его получения, о порядке возврата денежных средств при расторжении договора страхования, а также о том, что полисы ИСЖ не покрываются системой страхования вкладов (банковские вклады до 1,4 млн руб. застрахованы государством). Изменения должны вступить в силу до конца 2018 г.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}