Рост инвестиционного страхования жизни замедлится

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Рост премий по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) продолжит замедляться Максим Стулов / Ведомости

В 2019 г. рост премий по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) продолжит замедляться, говорится в обзоре «Эксперт РА». В 2019 г. размер рынка составит 420 млрд руб., или на 35% больше, чем в этом году, когда сборы по ИСЖ, по прогнозу агентства, вырастут на 45% до 310 млрд руб. Аналитики «Эксперт РА» объясняют это исчерпанием эффекта низкой базы.

ИСЖ – главный источник роста всего страхового рынка, неоднократно указывал Центробанк. По его данным, в первом полугодии сильнее всего выросли премии по страхованию жизни: на 45,7% до 205,7 млрд руб., из них более 2/3 пришлось на ИСЖ. Средняя премия по ИСЖ достигла 435 500 руб.

ИСЖ банки нередко предлагают клиентам как более доходную альтернативу вкладам. За продажу ИСЖ банки получают комиссию от страховщиков – в 2017 г. она составила 50,5 млрд руб., следует из данных ЦБ.