Сбербанк начинает продавать недорогие полисы инвестиционного страхования жизни
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«Дочка» Сбербанка и лидер рынка страхования жизни в России – «Сбербанк страхование жизни» – начала продажи полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в массовом сегменте, сообщили «Ведомостям» в колл-центре страховщика. До недавнего времени минимальная стоимость полисов у компании составляла 100 000 руб., а приобрести их можно было только в отделениях Сбербанка для премиальных клиентов.
Сейчас «Сбербанк страхование жизни» снизила минимальный порог стоимости полиса до 50 000 руб., следует из слов сотрудника колл-центра. Пилотный проект по продаже ИСЖ в массовом сегменте уже завершен, компания сейчас оценивает результаты, говорит представитель «Сбербанк страхование жизни». Однако сотрудник колл-центра компании утверждает, что оформить ИСЖ с минимальным взносом от 50 000 руб. можно и сейчас в любом отделении Сбербанка.
Возраст страхователя не должен превышать 70 лет. В одном из отделений Сбербанка в Москве корреспонденту «Ведомостей» сообщили, что продажи ИСЖ для массового сегмента начнутся с 1 сентября (компания это не комментирует).
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