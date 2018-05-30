ЦБ впервые раскрыл доходность инвестиционного страхования жизни

Средняя доходность по ИСЖ в 2017 г. составила 6-9%, говорится в обзоре ЦБ Максим Стулов / Ведомости

В 2017 г. сборы по страхованию жизни выросли на 53,7% до 331,5 млрд руб., говорится в обзоре ЦБ: превалирующая часть прироста сборов российских страховщиков жизни пришлась именно на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ).

Средняя доходность по (ИСЖ) в 2017 г. составила 6–9% годовых, говорится в обзоре ЦБ. Таким образом, полис ИСЖ не стал более выгодным инструментом, чем банковский вклад. В начале прошлого года лучшая ставка в банке из топ-50 составляла 10%, а средняя максимальная ставка – 8,4% годовых, следует из данных ЦБ. В Сбербанке можно было открыть вклад на застрахованную сумму (1,4 млн руб.) на один год со ставкой 6,25%.

ИСЖ – продукт с защитой капитала, а значит, все вложенные средства вернутся, напоминает старший инвестиционный аналитик «Сбербанк страхование жизни» Борис Борзунов. Поэтому средняя годовая доходность в 6–9% вполне ожидаемый результат, говорит он. «У крупных страховщиков есть возможность предлагать широкую линейку активов, добавляя и более рисковые стратегии – например, компании технологического сектора, которые показали очень хорошую доходность в 2017 г.», – рассуждает аналитик.

Доходность ИСЖ не сильно выше, чем доходность по вкладам, это сопоставимые цифры, констатирует президент «Метлайф», бывший президент Ассоциации страховщиков жизни Александр Зарецкий. «Как физическое лицо я все-таки выберу вклад как более ликвидный и надежный инструмент», – добавил он.

Страховщики жизни продают полисы ИСЖ в основном через банки – их комиссионное вознаграждение в 2017 г. составило 50,5 млрд руб. Нередко банки предлагают клиентам ИСЖ как альтернативу вкладам, поскольку по ним предполагается более высокая доходность.

Однако риск некорректного информирования клиента банком-посредником все еще высок, следует из доклада ЦБ. Поэтому саморегулируемая организация Всероссийский союз страховщиков начал разрабатывать базовый стандарт защиты прав и интересов покупателей этого продукта.