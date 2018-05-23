Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4572 от 23.05.2018 под заголовком: Полтриллиона разочарований

«Более доходная» альтернатива вкладам оказывается менее доходной

Инвестиционное страхование жизни приносит десятки миллиардов рублей страховщикам и банкам, но клиентам – в основном разочарование
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Человек предпенсионного возраста в декабре 2013 г. пришел в офис Сбербанка, чтобы продлить вклад на несколько сотен тысяч рублей, а вышел с пятилетним договором инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Сбербанк страхование жизни». Родственник героя утверждает, что менеджер банка навязал ему полис под видом вклада с более высоким доходом.

Доходность – дело наживное

Обеспечить его должна была «Сырьевая корзина» из четырех элементов: продукты питания, топливо, промышленные и благородные металлы. Но что-то пошло не так. Срок действия договора истекает в декабре, но прогнозируемая доходность по полису в личном кабинете указана 4,53% годовых (на 2 мая). За первые два года доходность полиса составила 0%, в 2016 г. страховщик обеспечил ему доход 1,08%, а в прошлом году – 14,68%, уточняет родственник героя.

Представитель «Сбербанк страхование жизни» утверждает, что, по данным на 13 мая, прогнозная доходность полиса клиента была чуть выше – 27,8% (это примерно 5% годовых).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике