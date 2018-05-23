«Более доходная» альтернатива вкладам оказывается менее доходной

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Продаваемые в банках полисы оказываются для многих инвесторов троянским конем Евгений Разумный / Ведомости

Человек предпенсионного возраста в декабре 2013 г. пришел в офис Сбербанка, чтобы продлить вклад на несколько сотен тысяч рублей, а вышел с пятилетним договором инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Сбербанк страхование жизни». Родственник героя утверждает, что менеджер банка навязал ему полис под видом вклада с более высоким доходом.

Доходность – дело наживное

Обеспечить его должна была «Сырьевая корзина» из четырех элементов: продукты питания, топливо, промышленные и благородные металлы. Но что-то пошло не так. Срок действия договора истекает в декабре, но прогнозируемая доходность по полису в личном кабинете указана 4,53% годовых (на 2 мая). За первые два года доходность полиса составила 0%, в 2016 г. страховщик обеспечил ему доход 1,08%, а в прошлом году – 14,68%, уточняет родственник героя.

Представитель «Сбербанк страхование жизни» утверждает, что, по данным на 13 мая, прогнозная доходность полиса клиента была чуть выше – 27,8% (это примерно 5% годовых).