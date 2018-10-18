ВТБ может получить поблажки по дивидендам

Президент ВТБ Андрей Костин и первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов Евгений Разумный / Ведомости

ВТБ может получить поблажки по выплате дивидендов, следует из заявления министра финансов Антона Силуанова. По его словам, ЦБ, руководствуясь нормами «Базеля», вводит надбавку к капиталу системообразующих банков и ВТБ подпадает под эту категорию. «Мы из бюджета не планируем принимать решение о докапитализации ВТБ точно <...> ВТБ требуется дополнительная защита капитала, и источником для капитализации может быть часть нераспределенной прибыли, которая в обычных случаях могла бы пойти на дивиденды», – сообщил Силуанов. Это касается всех системообразующих банков, для которых ЦБ предлагает ввести надбавку к капиталу за значимость, указал он. К ним помимо ВТБ относятся Сбербанк, Альфа-банк, Росбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Юникредит банк», Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, «ФК Открытие» и Московский кредитный банк (МКБ).

ВТБ контролируется государством – 60,93% его акций принадлежит Росимуществу, а доходы от полученных дивидендов перечисляются в бюджет. В 2017 г. ВТБ всего направил на дивиденды 73,5 млрд руб. Чистая прибыль госбанка за прошлый год составила 120,1 млрд руб.

На жесткость базельских стандартов неоднократно жаловался президент ВТБ Андрей Костин. В сентябре он попросил ЦБ «переосмыслить» требования к капиталу банков: «Цена вопроса для банка ВТБ за 2017-й, 2018-й, и еще предстоит 2019 г. – 450 млрд руб. капитала. Это значит 4,5 трлн руб. невыданных кредитов в экономику России», – оценивал Костин. «Значит, либо идти в правительство, не платить дивиденды, либо дать какую-то рассрочку мне, потому что я санкционный банк», – говорил он. Костина тогда поддержал Силуанов: «Наоборот, нам нужно ослаблять регуляторные путы, которые есть, ослаблять регуляторику по всем позициям. Думаю, здесь уж точно не надо так слепо выполнять, быть отличником при выполнении требований «Базеля», – подчеркивал он. В то же время Силуанов признавал и логику ЦБ: системообразующие банки должны быть лучше защищены. Вопрос в том, следует ли обеспечивать защищенность банков отвлечением капитала, указывал он.

Послабление за послаблением

Не сразу, но ЦБ на жалобы откликнулся. На прошлой неделе зампред ЦБ Василий Поздышев объявил, что регулятор готов повременить с ужесточением требований к капиталу. Будет предложено удлинить график по введению надбавок к капиталу, но решение остается за советом директоров ЦБ, говорил он. На начало 2019 г. было запланировано последнее увеличение надбавки за системную значимость – еще 0,35% по достижению буфера до 1% к 1 января 2019 г. Поздышев объявил, что теперь регулятор предлагает перенести срок на конец будущего года.

Кроме того, ЦБ также предложил растянуть график по увеличению надбавки для поддержания достаточности капитала – она уже распространяется не только на системно значимые банки, но и на все остальные. К 1 января 2019 г. она должна была вырасти еще на 0,625% и достигнуть 2,5%. ЦБ предложил формировать буфер поэтапно: к 1 апреля увеличить его на 0,125%, к 1 июля – еще на 0,125%, к 1 октября – еще на 0,125% и к 1 января 2020 г. – на оставшиеся 0,25%, говорил Поздышев.

В четверг председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что ЦБ растянет график введения надбавок, но все равно продолжит ужесточать требования к капиталу банков по «Базелю III». «Мы будем вводить базельские стандарты, мы не отказываемся от того, чтобы их вводить», – сказала Набиуллина. «Просто, как это бывает по традиции перед введением существенных изменений, даже если о них было объявлено заранее, мы осуществляем мониторинг ситуации в разных банках, как они готовы к тем или иным нововведениям, и принимаем решение, в том числе о возможном уточнении графика этих введений», – пояснила она.

Ранее Поздышев говорил, что изменение графика позволит соблюсти баланс между наращиванием капитала и возможностью банков распределять прибыль и кредитовать экономику: «Мы хотели бы в течение 2019 г. дать банкам больше возможностей кредитовать экономику, а не ограничивать дополнительными буферами», – сказал он.

Рейтинговое агентство Fitch указывало, что, принимая решение о рассрочке по надбавкам, ЦБ может быть подвержен влиянию со стороны некоторых крупных госбанков и может стремиться их поддержать. Больше всего в поддержке нуждаются ВТБ и Газпромбанк, указывали они. ВТБ и Газпромбанк наиболее чувствительны к увеличению буферов капитала, также писали аналитики Moody’s.