Банки добрались до детских мобильников

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С помощью приложений дети могут получать от родителей безналично карманные деньги Андрей Гордеев / Ведомости

Если открывать платежные карты несовершеннолетним сегодня готовы многие банки, то специальный мобильный банкинг для детей пока предлагают лишь некоторые из них.

В России первые банковские детские приложения для смартфонов появились чуть более года назад – например, у Райффайзенбанка («Райффайзен-Start»). В июне этого года такой продукт предложил «Почта банк» («Почта банк. Младший»), в конце августа – Сбербанк («СберKids»). А теперь и «Тинькофф банк» запускает приложение Junior, рассказал «Ведомостям» представитель банка. Приложение для детей собирается запустить еще один крупный частный банк, признался его представитель.

Банки играют на стремлении детей подражать родителям. «Наличные карманные деньги постепенно уходят в прошлое, по достижении определенного возраста ребенок хочет вести себя по-взрослому – платить картой или с телефона, пользоваться мобильным банком», – объясняет директор по развитию электронного бизнеса «Почта банка» Анастасия Масленникова.

С помощью приложений дети могут получать от родителей безналично карманные деньги, составлять списки желаемых покупок, копить на них, в некоторых случаях – снимать наличные и переводить деньги. В свою очередь, родители получают возможность отслеживать покупки детей на своих устройствах, устанавливать им лимиты трат и узнавать, что именно хочет получить ребенок в подарок на день рождения или Новый год.