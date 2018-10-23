Банки оценили затраты на сбор биометрии граждан
Подключение к системе обойдется каждому банку минимум в 5 млн рублей
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Банки просят регулятора освободить некоторые из них от обязанности собирать биометрию, поскольку считают это «нецелесообразным»
Евгений Разумный / Ведомости
Чтобы исполнить закон, обязывающий практически все банки собирать биометрию россиян, банкам нужно будет потратить минимум по 5 млн руб. Об этом говорится в письме Ассоциации российских банков (АРБ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, опубликованном на сайте АРБ.
С 1 июля заработала Единая биометрическая система (ЕБС), сдав в которую изображение лица и слепок голоса, россияне смогут получать банковские услуги в любом банке без визита в отделение. Пока услуги с подтверждением личности с помощью ЕБС оказывают лишь три банка – Альфа-банк, Почта-банк и ХКФ-банк.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}