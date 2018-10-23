Банки оценили затраты на сбор биометрии граждан

Подключение к системе обойдется каждому банку минимум в 5 млн рублей
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Чтобы исполнить закон, обязывающий практически все банки собирать биометрию россиян, банкам нужно будет потратить минимум по 5 млн руб. Об этом говорится в письме Ассоциации российских банков (АРБ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, опубликованном на сайте АРБ.

С 1 июля заработала Единая биометрическая система (ЕБС), сдав в которую изображение лица и слепок голоса, россияне смогут получать банковские услуги в любом банке без визита в отделение. Пока услуги с подтверждением личности с помощью ЕБС оказывают лишь три банка – Альфа-банк, Почта-банк и ХКФ-банк.

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