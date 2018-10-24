Минфин поторопился разместить длинные ОФЗ

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Евгений Разумный / Ведомости

Минфин в среду, 24 октября, впервые с августа предложил рынку длинные ОФЗ, но инвесторы оказались не готовы купить бумаги с погашением в 2034 г.: разместить удалось только 42% из предложенных 10 млрд руб. Спрос составил 9,5 млрд руб., средневзвешенная доходность – 8,68% годовых. На Московской бирже бумаги этого выпуска на 13.50 мск торговались с доходностью в 8,68%.

Минфин не выходил на рынок с такими длинными бумагами почти три месяца. Выпуск с погашением в 2034 г. последний раз он предлагал инвесторам 1 августа – еще до того, как из-за санкционных рисков начался отток нерезидентов из ОФЗ и доходности гособлигаций стали расти. Тогда он разместил 100% выпуска на 15 млрд руб., а средневзвешенная доходность составила 7,91%.

Минфин пытается оценить интерес рынка к длинным бумагам в ответ на относительную стабилизацию валютного курса, указывали в обзоре аналитики Райффайзенбанка. Но так как вероятность введения санкций на госдолг сохраняется, покупка длинных ОФЗ сейчас не представляет интереса, предупреждали они. Кроме того, аппетит к рисковым активам снижается из-за осложнения отношений США с Китаем и Саудовской Аравией, отмечается в обзоре.

Инвесторы пока не готовы к покупке бумаг на такие сроки, согласен руководитель направления по анализу рынков УК «Ингосстрах-инвестиции» Валентин Журба. Их больше интересуют бумаги на 3–5 лет, причем ближе к нижней границе этого диапазона, считает он: на рынках слишком большая неопределенность, а если учесть возможность дальнейшего повышения ЦБ ключевой ставки, короткие бумаги выглядят предпочтительнее, если инвесторы не планируют держать ОФЗ до погашения, говорит Журба.