Финансы / Рынки

Минфин неожиданно решил разместить длинный выпуск ОФЗ

Это удивило аналитиков
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Минфин сообщил, что в среду, 24 октября, разместит два выпуска ОФЗ на 10 млрд руб. каждый – с погашением в 2024 и 2034 гг. Таких длинных бумаг Минфин не предлагал рынку уже почти три месяца. Шестилетние бумаги Минфин размещал на прошлой неделе, а вот выпуск с погашением в 2034 г. последний раз он предлагал инвесторам 1 августа – еще до того, как из-за санкционных рисков начался отток нерезидентов из ОФЗ и доходности гособлигаций стали расти.

На вторичном рынке на 17.00 мск шестилетние бумаги торговались с доходностью 8,47% годовых, а доходность длинного выпуска составляла 8,63%.

Минфин уже пытался разместить бумаги на 20 млрд руб. в начале октября, но это были короткие и среднесрочные ОФЗ с погашением в 2021 и 2024 гг. соответственно. Занять все 20 млрд Минфину тогда не удалось, хотя это был первый аукцион после месячного перерыва: ведомство разместило шестилетние бумаги только на 7,4 млрд руб., а аукцион по трехлетним бумагам признало несостоявшимся из-за «отсутствия приемлемых цен».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
murashka
16:19 23.10.2018
И рухнула нефть. А отток капитала может резко ускориться.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике