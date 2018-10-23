Минфин неожиданно решил разместить длинный выпуск ОФЗ
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Минфин сообщил, что в среду, 24 октября, разместит два выпуска ОФЗ на 10 млрд руб. каждый – с погашением в 2024 и 2034 гг. Таких длинных бумаг Минфин не предлагал рынку уже почти три месяца. Шестилетние бумаги Минфин размещал на прошлой неделе, а вот выпуск с погашением в 2034 г. последний раз он предлагал инвесторам 1 августа – еще до того, как из-за санкционных рисков начался отток нерезидентов из ОФЗ и доходности гособлигаций стали расти.
На вторичном рынке на 17.00 мск шестилетние бумаги торговались с доходностью 8,47% годовых, а доходность длинного выпуска составляла 8,63%.
Минфин уже пытался разместить бумаги на 20 млрд руб. в начале октября, но это были короткие и среднесрочные ОФЗ с погашением в 2021 и 2024 гг. соответственно. Занять все 20 млрд Минфину тогда не удалось, хотя это был первый аукцион после месячного перерыва: ведомство разместило шестилетние бумаги только на 7,4 млрд руб., а аукцион по трехлетним бумагам признало несостоявшимся из-за «отсутствия приемлемых цен».
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