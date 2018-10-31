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Минфин не смог целиком разместить выпуск ОФЗ на 15 млрд рублей Андрей Гордеев / Ведомости

Минфину не удалось разместить весь запланированный объем ОФЗ: в среду ведомство предложило инвесторам бумаги на 15 млрд руб. с погашением в 2021 г., но продать смогло только на 12,6 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,29% годовых. На 13.40 мск бумаги этого выпуска торговались на Московской бирже с доходностью 8,28%.

Минфин предложил слишком большой объем бумаг для одного выпуска, считает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. Инвесторы же заняли выжидательную позицию перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября, говорит он. Инвесторы боятся повторить ошибки Хельсинки, полагает аналитик: «Перед аналогичной встречей президентов в Хельсинки летом этого года рынок ждал нормализации отношений, а в итоге санкционное давление еще больше усилилось», – напоминает он.

Инвесторов нервируют и приближающиеся санкции – до выборов в конгресс США, а следовательно, и до решения по санкциям осталось совсем немного времени, добавляет руководитель управления по работе с клиентами «Церих кэпитал менеджмента» Сергей Королев. Кроме того, из-за опасений дальнейшего повышения ставок ФРС продолжает падать спрос на активы развивающихся рынков, указывает он.

Сейчас из-за неопределенности инвесторы будут настаивать на повышенной доходности – 8,5–8,6% годовых по коротким бумагам, а Минфин платить такую премию по-прежнему не готов, говорит Покатович.