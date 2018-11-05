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Банкам стало труднее принимать онлайн-заявки на кредиты от граждан Максим Стулов / Ведомости

Получить удаленно согласие заемщика на запрос его кредитной истории в некоторых случаях стало невозможно, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух банков из топ-50. Это действительно так, подтверждает председатель некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» Андрей Емелин. Банки могут отказаться от приема онлайн-заявок на кредиты.

В августе вступили в силу поправки в закон «О кредитных историях». Теперь остался только один более-менее доступный механизм, с помощью которого человек, не являющийся клиентом банка, может дать согласие на получение его кредитной истории без личного визита в банк, указывает Емелин. Сделать это теперь можно, только введя логин и пароль от подтвержденной учетной записи на портале госуслуг, тогда как раньше банки получали такое согласие с помощью sms. Доступность sms и учетной записи на «Госуслугах», очевидно, серьезно различается, отмечает Емелин: не у всех граждан подтверждена учетная запись. К тому же многие не помнят свои логин и пароль, и на их восстановление уходит время, что уже не позволяет говорить о заявках на кредит онлайн. Кроме того, банкам необходимо перенастроить свои IT-системы, чтобы получать согласие с помощью портала госуслуг, на что им практически не дали времени, замечает Емелин, ведь полный цикл корректировки внутренних систем банка занимает не менее шести месяцев. По его мнению, степень надежности подтверждения согласия по sms была практически такой же, как и с помощью «Госуcлуг», и никаких существенных проблем здесь не наблюдалось.