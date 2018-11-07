Московская биржа готовится к притоку клиентских средств из-за санкций

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Если санкции будут менее жесткими, то биржа направит этот резерв на выплату дивидендов по итогам 2018 г. Евгений Разумный / Ведомости

Московская биржа готовится к новым санкциям, которые США могут ввести против российских компаний и банков. Она уже создала специальный резерв, который может быть направлен на докапитализацию дочернего Национального клирингового центра (НКЦ), рассказал финансовый директор Московской биржи Максим Лапин. «Мы ждем, как будет развиваться ситуация по возможным новым санкциям против российских компаний, – цитирует «Интерфакс» Лапина. – Есть сценарий, по которому в НКЦ может прийти значительная ликвидность от участников рынка, именно так было в декабре 2014 – начале 2015 г.».

Чем больше средств клиенты размещают в НКЦ, тем больше давление на капитал, напомнил он: поэтому наблюдательный совет биржи ранее отказался выплачивать промежуточные дивиденды, «чтобы можно было в случае необходимости увеличить капитал [НКЦ] и не выйти за рамки нормативных требований».

Для НКЦ, как и для банков, установлен норматив достаточности капитала. Минимальное его значение – 8%. По данным ЦБ, на 1 января норматив достаточности капитала у НКЦ составлял 18,5%.