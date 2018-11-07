США объявили о планах ввести новые санкции против России из-за «дела Скрипаля»

Сергей Фадеичев/ТАСС

США не получили от России заверений в отказе от использования химического оружия после инцидента с бывшим российским двойным агентом Сергеем Скрипалем в Солсбери. В связи с этим, согласно закону о ликвидации химического и биологического оружия, американские власти приступят к введению против России второго раунда санкций. Об этом говорится в заявлении представителя госдепартамента Хизер Нойерт.

«Сегодня департамент сообщил конгрессу, что мы не можем подтвердить, что Российская Федерация выполнила условия, – указала Нойерт (цитаты по Reuters). – Мы намерены действовать в соответствии с положениями закона о ликвидации химического и биологического оружия, который регулирует применение дополнительных санкций». В заявлении Нойерт не говорится, когда будут объявлены очередные санкции, но уточняется, что госдепартамент начал консультации по вопросу ограничительных мер с конгрессом.

Власти США поддержали позицию Великобритании и возложили ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери на российские власти. В конце августа США ввели против России первый пакет санкций. Второй этап ограничительных мер госдепартамент обещал запустить через 90 дней, если Россия не обязуется не применять химическое оружие в будущем и не даст согласия на «полевые инспекции объектов экспертами ООН».

Помощница госсекретаря по экономическим вопросам Маниша Сингх в сентябре уточняла, что дедлайн наступает в ноябре, и пообещала «очень суровый второй раунд санкций» в случае неисполнения Россией требований США. На втором этапе речь пойдет о понижении уровня дипломатических отношений, запрете на полеты «Аэрофлота» в США и фактическом прекращении экспорта и импорта между странами.

Скрипали были отравлены в городе Солсбери в начале марта. Правительство Великобритании заявило, что бывший двойной агент и его дочь подверглись воздействию разработанного в России нервно-паралитического вещества «Новичок», а за отравлением стоят российские власти. Великобритания объявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей въехали в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что оба принадлежат к «российской военной разведке, известной как ГРУ», а приказ об убийстве Скрипаля они получили на «высоком уровне» руководства России. Франция, Германия, Канада и США поддержали вывод Великобритании о том, что Скрипалей отравили офицеры ГРУ и что «эта операция была почти точно одобрена на высоком правительственном уровне». Эти страны призвали Россию обеспечить «полное раскрытие программы по разработке «Новичка». Россия последовательно отвергала причастность к инциденту в Солсбери.