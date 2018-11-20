«Сафмар финансовые инвестиции» потратит до 6 млрд рублей на выкуп акций

Совет директоров холдинга «Сафмар финансовые инвестиции» одобрил программу обратного выкупа акций Ведомости

Совет директоров холдинга «Сафмар финансовые инвестиции» одобрил программу обратного выкупа акций (buy back). Об этом говорится в пресс-релизе холдинга.

Решение принято 14 ноября, однако объявлено о нем было сегодня. «Сафмар финансовые инвестиции» потратит на buy back до 6 млрд руб. в течение трех лет. Акции будут выкупать дочерние компании холдинга за счет его свободных средств, указано в сообщении. К выкупу будет привлечен брокер, сообщила в пресс-релизе «Сафмар финансовые инвестиции», но название компании не указала.

«Речь идет о технической функции открытии счета для проведения операций на бирже», пояснил представитель холдинга. Поэтому «Сафмар финансовые инвестиции» готовы в целом сотрудничать с теми компаниями, которые предлагают более выгодные условия, продолжает он: «В данный момент мы сотрудничаем с компанией «Церих».

Акции холдинга существенно недооценены, объясняет представитель «Сафмар финансовые инвестиции. «Наша прибыль по МСФО по итогам первого полугодия 2018 года выросла по сравнению с первым полугодием прошлого года на 63%, доходы – на 72%. Наши дочерние компании также продолжают наращивать операционные показатели», — говорит он. При этом последние несколько месяцев мы наблюдали тренд по снижению стоимости наших акций, говорит представитель холдинга.

Программа выкупа начала действовать с момента ее одобрения в прошлую среду, сообщила компания. С этого момента к закрытию торгов в понедельник акции холдинга подорожали на 1,25% до 600,4 руб. А во вторник, после того как «Сафмар финансовые инвестиции» объявила о buy back, бумаги холдинга подскочили еще на 1,2%: к 10.35 мск акции стоили уже 610 руб. Капитализация компании к этому моменту составила 68,4 млрд руб.

«Сафмар финансовые инвестиции» владеет лизинговой компанией «Европлан», НПФ «Сафмар» и «Доверие» и 49% страховщика ВСК. 40,5% холдинга принадлежит компаниям группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, еще 8,36% – НПФ «Будущее», 7,7% – банку «Траст», на базе которого создается фонд плохих долгов, указано на сайте «Сафмар финансовые инвестиции» (данные на 16 октября 2018 г.). Еще около 4% принадлежит Владимиру Палихате. На Московской бирже торгуется 29% холдинга.