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«Сафмар финансовые инвестиции» потратит до 6 млрд рублей на выкуп акций

Программа рассчитана на три года
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Совет директоров холдинга «Сафмар финансовые инвестиции» одобрил программу обратного выкупа акций (buy back). Об этом говорится в пресс-релизе холдинга.

Решение принято 14 ноября, однако объявлено о нем было сегодня. «Сафмар финансовые инвестиции» потратит на buy back до 6 млрд руб. в течение трех лет. Акции будут выкупать дочерние компании холдинга за счет его свободных средств, указано в сообщении. К выкупу будет привлечен брокер, сообщила в пресс-релизе «Сафмар финансовые инвестиции», но название компании не указала.

«Речь идет о технической функции открытии счета для проведения операций на бирже», пояснил представитель холдинга. Поэтому «Сафмар финансовые инвестиции» готовы в целом сотрудничать с теми компаниями, которые предлагают более выгодные условия, продолжает он: «В данный момент мы сотрудничаем с компанией «Церих».

Акции холдинга существенно недооценены, объясняет представитель «Сафмар финансовые инвестиции. «Наша прибыль по МСФО по итогам первого полугодия 2018 года выросла по сравнению с первым полугодием прошлого года на 63%, доходы – на 72%. Наши дочерние компании также продолжают наращивать операционные показатели», — говорит он. При этом последние несколько месяцев мы наблюдали тренд по снижению стоимости наших акций, говорит представитель холдинга.

Программа выкупа начала действовать с момента ее одобрения в прошлую среду, сообщила компания. С этого момента к закрытию торгов в понедельник акции холдинга подорожали на 1,25% до 600,4 руб. А во вторник, после того как «Сафмар финансовые инвестиции» объявила о buy back, бумаги холдинга подскочили еще на 1,2%: к 10.35 мск акции стоили уже 610 руб. Капитализация компании к этому моменту составила 68,4 млрд руб.

«Сафмар финансовые инвестиции» владеет лизинговой компанией «Европлан», НПФ «Сафмар» и «Доверие» и 49% страховщика ВСК. 40,5% холдинга принадлежит компаниям группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, еще 8,36% – НПФ «Будущее», 7,7% – банку «Траст», на базе которого создается фонд плохих долгов, указано на сайте «Сафмар финансовые инвестиции» (данные на 16 октября 2018 г.). Еще около 4% принадлежит Владимиру Палихате. На Московской бирже торгуется 29% холдинга.

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