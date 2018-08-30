Финансы

Новости

Прибыль финансовых активов Гуцериева выросла на 63%

Чистая прибыль компании ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» (SFI), объединяющей финансовые активы миллиардера Михаила Гуцериева, в первом полугодии текущего года выросла на 63% до 6,4 млрд руб. (по МСФО). Активы SFI за отчетный период выросли на 28% до 406 млрд руб., доходы холдинга увеличились на 72% до 11,2 млрд руб., следует из сообщения компании.

В ВСК, чистая прибыль которой по итогам первого полугодия достигла 5,7 млрд руб., отмечен значительный рост сборов от страхования жизни (10,3 млрд руб., +86% к прошлому году) и автокаско (10 млрд руб., +22%).

«Сафмар финансовые инвестиции» объединяет 100% лизинговой компании «Европлан», 49% страховой компании САО «ВСК», 100% АО НПФ «Сафмар» и 99,9% НПФ «Доверие». В начале августа ВТБ, который ранее косвенно контролировал 15%-ную долю в SFI, полностью вышел из капитала компании. Покупатель пакета, а также подробности сделки не раскрывались.

Журнал Forbes оценивает состояние Гуцериева в $4,8 млрд – это 24-е место в рейтинге богатейших людей в России.