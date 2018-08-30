Прибыль финансовых активов Гуцериева выросла на 63%

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Чистая прибыль компании ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» (SFI), объединяющей финансовые активы миллиардера Михаила Гуцериева, в первом полугодии текущего года выросла на 63% до 6,4 млрд руб. (по МСФО). Активы SFI за отчетный период выросли на 28% до 406 млрд руб., доходы холдинга увеличились на 72% до 11,2 млрд руб., следует из сообщения компании.
В ВСК, чистая прибыль которой по итогам первого полугодия достигла 5,7 млрд руб., отмечен значительный рост сборов от страхования жизни (10,3 млрд руб., +86% к прошлому году) и автокаско (10 млрд руб., +22%).
«Сафмар финансовые инвестиции» объединяет 100% лизинговой компании «Европлан», 49% страховой компании САО «ВСК», 100% АО НПФ «Сафмар» и 99,9% НПФ «Доверие». В начале августа ВТБ, который ранее косвенно контролировал 15%-ную долю в SFI, полностью вышел из капитала компании. Покупатель пакета, а также подробности сделки не раскрывались.
Журнал Forbes оценивает состояние Гуцериева в $4,8 млрд – это 24-е место в рейтинге богатейших людей в России.
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Басманный суд в четверг, 30 августа, арестовал бывшего гендиректора интернет-ритейлера Wikimart Андрея Кленина, сообщил «Коммерсантъ». Такой меры пресечения потребовал следователь по делу о растрате, пишет издание.
По данным «Коммерсанта», Кленина задержали 27 августа в связи с делом о хищении средств в Айманибанке: следствие считает его пособником экс-гендиректора банка Игоря Волчихина. Волчихина обвиняют в выдаче заведомо невозвратного кредита на 124 млн руб. ООО «Викимарт» за несколько месяцев до отзыва у Айманибанка лицензии в 2016 г. В деле от имени Айманибанка участвует Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По данным агентства, основную часть дыры в 9,4 млрд руб. в Айманибанке составляют требования к другому кредитору Wikimart – также обанкротившемуся Финпромбанку.
По версии следствия, именно Кленин в 2016 г. дал указание подать в Айманибанк заявку на крупный кредит для пополнения оборотных средств. Следователи считают, что Волчихин знал, что ритейлер не сможет вернуть деньги, но дал указание выдать кредит, которым и «распорядился по своему усмотрению» вместе с совладельцем Айманибанка Анатолием Гончаровым.
Волчихин, арестованный в ноябре 2017 г., несколько месяцев назад был освобожден из-под стражи решением суда и переведен под домашний арест. До сих пор он оставался единственным фигурантом дела, указывает «Коммерсантъ», несмотря на несколько требований АСВ в СКР о возбуждении уголовных дел.
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Госдепартамент США сегодня обвинил Россию в «притеснениях» международного судоходства в Керченском проливе и Азовском море и призвал снять эти ограничения. Заявление подписала пресс-секретарь госдепартамента Хизер Науэрт.
По мнению внешнеполитического ведомства США, с апреля 2018 г. Россия задержала сотни коммерческих судов, а в последние недели не позволила минимум 16 украинским судам зайти в украинские порты Азовского моря. «Действия России по ограничению морского транзита являются очередным примером ее кампании по подрыву и дестабилизации на Украине, а также ее неуважения норм международного права... Мы призываем Россию прекратить ограничения международного судоходства в Азовском море и Керченском проливе», – говорится в сообщении.
На этой неделе командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Украина в ближайшее время нарастит военный потенциал на азовском направлении, включая усиление корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на этом направлении.
До этого усилить военное присутствие Украины в Азовском море призывал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов. Он объяснил это «экспансией» России и ее попытками «фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины».
Министерство инфраструктуры Украины оценивало только прямые убытки государства от строительства Россией Крымского моста через Керченский пролив в 500 млн гривен ($19,1 млн) в год. По оценке портовых властей Мариуполя, в 2017 г. порт города потерял «30% традиционного флота» из-за строительства Россией Крымского моста и ограничений по высоте пролета (35 м). Порт Мариуполя (грузооборот – 15 млн т) сообщал, что из-за моста прекращает обслуживание крупных судов грузоподъемностью 25 000–30 000 т.
По соглашению о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива между Россией и Украиной они признаются внутренними водами.
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Оплатить таможенные пошлины за посылки из иностранных интернет-магазинов стоимостью более 1000 евро или весом более 31 кг с 1 ноября можно будет через «Почту России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова.
«Пилотный проект с "Почтой России" запустится с 1 ноября, он будет касаться оплаты "Почтой России" таможенных платежей за физических лиц в качестве уполномоченного оператора. По нашему мнению, это должно касаться не только "Почты России", но и экспресс-перевозчиков», — сказал Давыдов.
По его мнению, для граждан важнее технологичность и простота оплаты платежей, чем высота порога беспошлинного ввоза товаров. Сейчас оплатить пошлину за посылку можно в таможенной службе города или онлайн через сервис ФТС.
Ранее Министерство финансов ввело понятие уполномоченного оператора, который будет иметь право собирать и перечислять ФТС таможенные платежи физических лиц.
Сейчас в России пошлиной в 30% облагаются посылки, общая стоимость которых за месяц превышает 1000 евро и (или) вес которых составляет более 31 кг. В июне ФТС предложила облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах, рассказывали «Ведомостям» два федеральных чиновника. По мнению службы, бюджету это добавит 25 млрд руб. в год, а российскую интернет-торговлю сделает конкурентоспособнее.
Технологии
Новости
Twitter запросит дополнительную информацию у заказчиков рекламы на острые темы
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Сервис микроблогов Twitter объявил об изменении правил для рекламодателей, выходящих на аудиторию США с рекламой на политические и прочие острые темы национальной важности. Об этом компания сообщила в официальном блоге. По мнению The Washington Post, более полное раскрытие информации о себе рекламодателем призвано противодействовать пропаганде, в том числе российской, перед промежуточными выборами 2018 г. в США.
Под новые правила подпадает реклама на тему абортов, гражданских прав, изменения климата, права на ношение оружия, иммиграции, национальной и личной безопасности, налогов и торговли. Список тем в будущем может быть расширен. Заказчик такой рекламы обязан пройти сертификацию с подтверждением названия и адреса на территории США. Эта информация будет доступна пользователям, причем сами посты будут маркироваться специальным образом и сохраняться для публичного доступа.
Исключение сделано только для СМИ, следует из сообщения: «Мы считаем, что новостные организации, рекламирующиеся на Twitter, которые освещают проблему, не продвигая точку зрения "за" или "против", не должны быть субъектами новой политики».
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Покупка российского Forbes бизнесменом Магомедом Мусаевым доказывает, что сотрудники журнала «отстояли право на независимость», считает бывший главный редактор издания Николай Усков. Об этом он написал в Facebоok.
«Скептики посрамлены. У нас получилось. Впервые в истории российских медиа журналистам удалось отстоять свое право на независимость. Было трудно, иногда казалось, что все это зря и ничего не получится», — заявил Усков.
Он поблагодарил редакцию американского Forbes за поддержку. «Я рад, что в качестве своего российского партнера они выбрали именно Магомеда Мусаева, который сразу же предложил нам создать институт независимых директоров», — отметил Усков. По его мнению, Мусаев рискует, приглашая Николая Мазурина на позицию главного редактора, а самого Ускова — на должность редакционного директора журнала.
Как стало известно в четверг, новым владельцем российской версии Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев. Издателем журнала вновь станет Наталия Гандурина, исполняющим обязанности главного редактора назначен Мазурин, редакционным директором станет Усков, ранее уволенный предыдущим владельцем издания Александром Федотовым.
Усков был уволен с позиции главного редактора Forbes в июне за неудовлетворительное качество работы. Исполняющим обязанности главного редактора был назначен Мазурин.
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В Монако прошла жеребьевка группового этапа самого престижного клубного футбольного турнира – Лиги чемпионов. От России в нем выступят московские клубы «Локомотив» (принадлежит госкомпании РЖД) и ЦСКА (владелец – бизнесмен Евгений Гиннер).
«Локомотив» попал в группу D и сыграет против португальского «Порту», немецкого «Шальке» и турецкого «Галатасарая».
Соперниками ЦСКА по группе G стали прошлогодний обладатель Кубка чемпионов испанский «Реал», итальянская «Рома» и чешская «Виктория Пльзень»
Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня 2019 г. в Мадриде. Три последних турнира выиграл «Реал».
Технологии
Новости
Reuters узнало о тестировании новых технологий для блокировки Telegram
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Межведомственная комиссия, в которую вошли представители ФСБ, Роскомнадзора и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, тестирует новою технологию для блокировки Telegram. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на протокол заседания комиссии.
Согласно документу, с 6 августа специалисты проводят лабораторные испытания российских систем анализа и фильтрации трафика на сети «Ростелекома» в подмосковном Реутове. По данным агентства, в ходе испытаний планировалось проверить работу систем фильтрации трафика от российских компаний «РДП.ру», АДМ «Системы», НТЦ «Протей», DDoS-Guard, Napa Labs, Vas Experts и концерна «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
Совладелец НТЦ «Протей» Антон Пинчук подтвердил агентству факт испытаний, но сказал, что его компания отказалась от участия. «Ростелеком» и замминистра цифрового развития Олег Иванов от комментариев отказались. ФСБ и основатель Telegram Павел Дуров не ответили на запросы Reuters.
Системы фильтрации трафика — DPI (Deep Packet Inspection) — предназначены для глубокого анализа сетевых пакетов и блокировки отдельных протоколов, поясняет агентство.
Как рассказали Reuters два источника, по итогам испытаний комиссия намерена выбрать лучшую систему, которую можно будет использовать на сетях всех операторов связи в России с целью эффективной блокировки запрещенного контента. По данным агентства, испытания планировалось завершить к 20 августа, но сроки тестирования были продлены.
Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России 16 апреля, однако мессенджер продолжает работать до сих пор. Чтобы заблокировать Telegram, ведомство вносило в реестр запрещенных ресурсов сначала IP-адреса, которые использовал сам мессенджер (около 9000), а затем целые подсети адресов (каждая — несколько тысяч, а то и миллионов адресов), рассказывал ранее руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.
По статистике сервиса Diphost, на следующий день после начала блокировки в реестр запрещенных ресурсов попали до 19,4 млн IP-адресов. На проблемы с доступом стали жаловаться интернет-магазины, другие мессенджеры и прочие сторонние сервисы, поскольку под блокировку попали используемые ими сетевые адреса.
Telegram удается обходить блокировку благодаря постоянной смене IP-адресов, объясняли опрошенные «Ведомостями» эксперты. Он использует технологию, которая в реальном времени транслирует в устройства пользователей свои новые «координаты», говорили они. Telegram арендует сервер, IP-адреса которого еще не заблокированы, и рассылает push-уведомления с данными о своем новом местоположении, объясняла эту схему представитель Vee Security Анна Просветова.
Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram
Евгений Разумный / Ведомости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Это не игра в прятки и догонялки»
1/12
Денис Гришкин / Ведомости
Вице-премьер Аркадий Дворкович: «А у меня работает»
2/12
Евгений Разумный / Ведомости
Руководитель ФАС Игорь Артемьев: «Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха... Вообще, если делаешь – надо делать до конца. Надо быть уверенным тысячу раз, посоветоваться с экспертами и доходить до конца. Государство не может позволить себе садиться в лужу, и это очень печально. Я надеюсь, что при достижении этой цели не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом»
3/12
Михаил Метцель / ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров: «И все же я не сторонник блокировки Telegram и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей»
4/12
Григорий Сысоев / РИА Новости
Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов: «Практика по результатам истории с Telegram показала, что не все инструменты, которые применяются нашим надзором, работают эффективно... Telegram – это круто. Я надеюсь, что удастся найти решение, и я бы очень желал, чтобы этот продукт, который создается нашими российскими разработчиками, такие уникальные продукты, как Telegram, они, конечно же, реализовывались и находили пути взаимодействия с государством с меньшим количеством неурядиц, проблем и конфликтов и с большим успехом»
5/12
Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин: «Нельзя было создавать ситуацию, которая повлекла такие последствия для пользователей, особенно для тех, кто не связан с Telegram. Это действительно слишком тяжелые последствия»
6/12
Евгений Разумный / Ведомости
Замруководителя Минкомсвязи Алексей Волин о том, пользуется ли он Telegram и будет ли обходить блокировку: «Я часто бываю в странах, где разного рода интернет-сервисы блокируются, и там обычно пользуюсь VPN, которые позволяют мне обращаться к привычным мне сервисам... У нас разве есть закон, запрещающий обходить блокировки? Я про такой не слышал»
7/12
Максим Стулов / Ведомости
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев признал невозможность блокировки Telegram: «И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram – это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает»
8/12
vk.com/andrew
Управляющий директор соцсети «В контакте» Андрей Рогозов о попытках Роскомнадзора заблокировать Telegram и блокировке других IP-адресов: «Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов»
9/12
journ.msu.ru
Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков: «Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок»
10/12
Thomas Mukoya / Reuters
Компания Qiwi о действиях Роскомнадзора: «Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке: от этих блокировок страдают все, кроме Telegram»
11/12
instagram.com/durov
А вот что об этом думает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров: «11-й день продолжаются попытки блокировать Telegram на территории России. Многие спрашивают, возможен ли был некий компромисс. Думаю, что едва ли»
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Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала рассмотреть возможность принятия федерального закона о молодежи. Об этом она заявила на церемонии открытия нового общежития Сеченовского университета.
По словам Голиковой, попытки принять такой закон предпринимались неоднократно. Она добавила, что самое главное в обсуждении этого законопроекта — определить, какие именно нормы должны в него войти и почему для них нужен отдельный акт.
Вице-премьер отметила, что привлечет к обсуждению этого вопроса коллег из Росмолодежи и Министерства науки и высшего образования.
Голикова также сообщила, что в России может появиться постоянно действующая молодежная площадка. «Мы хотим создать с поддержкой администрации президента постоянно действующую площадку, хотя это очень сложно, но в любом случае мы в этом направлении будем очень плотно двигаться», — сказала Голикова.
Кроме того, правительство вместе с Росмолодежью будет работать над увеличением смен в таких федеральных проектах, как «Территория смыслов» и «Таврида», заявила Голикова. Сейчас, по ее словам, в них ежегодно участвуют около 450 000 человек.
Путин впервые приехал на молодежный форум «Машук»
Евгений Разумный / Ведомости
Президент Владимир Путин приехал на молодежный форум «Машук» в Пятигорске впервые за девять лет существования лагеря. Он обсудил с участниками форума антиалкогольную кампанию в России, высказал мнение о том, что в социальных сетях должно быть больше позитива, и отметил, что волонтеры часто работают эффективнее, чем чиновники
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Microsoft потребует от всех своих поставщиков в США предлагать работникам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Об этом сообщает пресс-служба компании. Технологический гигант намерен завершить переход на новый формат работы в течение года.
Axios отмечает, что получить такой отпуск смогут тысячи человек, поскольку у компании более 1000 партнеров в США. В некоторых штатах уже есть законы, предусматривающие обязательный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, например в Калифорнии. Власти штата Вашингтон, где находится штаб-квартира Microsoft, также в 2017 г. ввели обязательный оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, инициатива вступит в силу в 2020 г.
«Мы изучили законодательство и поняли, что хотя инициатива принесет пользу сотрудникам наших поставщиков в штате Вашингтон, она не затронет тысячи ценных работников за пределами Вашингтона», - отметил в блоге компании вице-президент и генеральный советник Microsoft Дэв Сталкопф. «Таким образом, мы приняли решение распространить требование властей Вашингтона о декретном отпуске на другие штаты и не ждать до 2020 г., чтобы начать его реализацию», - подчеркнул он.
В сообщении отмечается, что в течение следующих 12 месяцев компания будет работать со своими американскими поставщиками над реализацией новой политики. Согласно плану, поставщики Microsoft станут предлагать работникам отпуск по уходу за ребенком продолжительностью не менее 12 недель. Нововведение затронет как семьи, родившие детей, так и усыновившие их. Оплата предполагается на уровне до $1000 в неделю. Новая политика будет применяться в компаниях, где работают более 50 сотрудников.
Согласно акту о семейном медицинском отпуске (Family Medical Leave Act), одному из родителей в американских семьях предоставляется 12-недельный неоплачиваемый отпуск по уходу за новорожденным. Это касается компаний, в которых работают более 50 человек.
Лучшие работодатели 2017 года по версии Forbes
Michael Short/Bloomberg
Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей мира. Журнал проанализировал 36 000 анкет сотрудников различных компаний. Лидирует в рейтинге головная компания Google – Alphabet. Капитализация Alphabet – $644,1 млрд, штат сотрудников насчитывает 75 606 человек (здесь и далее данные по капитализации и штату – Bloomberg)
1/14
Андрей Гордеев / Ведомости
На втором месте рейтинга - Microsoft. Капитализация компании – $531,3 млрд, штат насчитывает 124 000 сотрудников
2/14
Yuriko Nakao/Bloomberg
Топ-3 замыкает инвестиционная компания Japan Exchange Group. По мнению Forbes, три лидирующие в рейтинге компании имеют «выдающуюся привлекательность для сотрудников». Капитализация Japan Exchange Group - $9,7 млрд, штат - 1100 человек
3/14
David Paul Morris/Bloomberg
На четвертом месте рейтинга расположилась компания Apple. Капитализация компании – $810,7 млрд, штат – 100 000 сотрудников
4/14
Krisztian Bocsi/Bloomberg
На пятом месте рейтинга – американская нефтегазовая компания Noble Energy. Капитализация – $13,3 млрд, штат – 2274 человека
5/14
Bloomberg
На шестом месте – немецкий автопроизводитель Daimler. Капитализация компании – $77,9 млрд, штат – 290 870 сотрудников
6/14
Williams
На седьмом месте расположилась американская нефтегазовая компания Williams. Ее капитализация – $25 млрд, штат – 5604 человека
7/14
Andreas Arnold/Bloomberg
На восьмом месте рейтинга – американская корпорация IBM. Ее капитализация – $137,5 млрд, штат – 380 300 сотрудников
8/14
Investor AB
На девятой строчке рейтинга – шведская инвестиционная компания Investor AB. Капитализация – $36,8 млрд, штат насчитывает 87 сотрудников
9/14
SeongJoon Cho/Bloomberg
Замыкает топ-10 лучших работодателей южнокорейский производитель бытовой техники LG. Капитализация компании – $11,4 млрд, штат насчитывает 34 800 сотрудников
10/14
Денис Гришкин / Ведомости
В рейтинг также включены и четыре российские компании. Магнитогорский металлургический комбинат расположился на 214-м месте. Капитализация ММК – $8,7 млрд, штат – 59 000 сотрудников
11/14
Евгений Разумный / Ведомости
Московская биржа заняла 466-ю строчку рейтинга, ее капитализация – $3,9 млрд, на бирже работает 1635 сотрудников
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Пресс-служба «Фосагро»
На 468-м месте оказался химический холдинг «Фосагро». Его капитализация – $5,4 млрд, штат сотрудников – 23 680 человек
13/14
Денис Абрамов / Ведомости
Банк ВТБ находится на 486-м месте. Его капитализация – $13,7 млрд, в банке занято 90 900 сотрудников
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Центробанк Аргентины сегодня поднял ключевую ставку сразу на 15 процентных пунктов - до 60% годовых - после самого резкого обвала песо к доллару с 2015 г., когда был введен плавающий курс. Сегодня на предварительных торгах песо, потерявший накануне 7%, упал еще на 15% к 40 песо за доллар, пишет Financial Times.
Еще в апреле за доллар давали только 20 аргентинских песо. Динамика этой южноамериканской валюты в текущем году оказалась худшей в мире, отмечает FT.
Накануне президент Аргентины Маурисио Макри обратился к МВФ с просьбой ускорить предоставление стабилизационного кредита в $50 млрд, согласованного в июне. Падение песо стало угрожать способности Аргентины обслуживать долги, большая часть которых номинирована в долларах. Аргентина лишь несколько лет назад вернулась на международный рынок капитала после того, как урегулировала споры с инвестфондами, добивавшимися выплат после масштабного дефолта страны в 2001 г.
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Правительство сменило трех из пяти представителей в совете директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Об этом говорится в распоряжении правительства, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Гендиректора «Почты России» Николая Подгузова в совете директоров АСВ сменил заместитель министра экономического развития Илья Торосов. До июля прошлого года Подгузов работал в Минэкономразвития в должности замминистра.
Также в совет директоров агентства вместо замруководителя ФНС Сергея Аракелова вошел Константин Чекмышев, занимающий аналогичную должность. Место вице-премьера Максима Акимова заняла директор департамента финансовой политики Минфина Яна Пурескина.
В качестве представителей правительства свои места сохранили замминистра финансов Алексей Моисеев и референт экспертного управления президента Федор Малышев.
Помимо перечисленных людей в совет директоров АСВ от Центробанка входит председатель Банка России Эльвира Набиуллина, ее советник Сергей Игнатьев, два первых зампреда ЦБ Сергей Швецов и Дмитрий Тулин, а также зампреды Ольга Полякова, Василий Поздышев и Владимир Чистюхин.