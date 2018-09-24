Финансы / Профучастники
Статья опубликована в № 4660 от 25.09.2018 под заголовком: Палихата выходит на пенсию

Партнером Михаила Гуцериева в финансовом бизнесе стал Владимир Палихата

Участник скандальных поглощений купил 4% акций «Сафмар финансовые инвестиции»
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Акционером холдинга «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) стал бизнесмен Владимир Палихата, рассказали «Ведомостям» два человека, которые знают это от Палихаты, и подтвердил его представитель: по его словам, бизнесмен купил около 4% холдинга, сделка закрыта в августе, ее сумма – чуть менее 3 млрд руб.

В начале августа группа «Сафмар» Михаила Гуцериева снизила долю в финансовом холдинге с 54,8 до 39,8%: подконтрольная Гуцериеву и его сыну Саиду компания «Даглис» раскрыла, что продала 15% СФИ за 10,2 млрд руб. (средства пошли на погашение части валютного долга группы, сказал ее представитель), но кому – не сообщила. Доля крупнейшего покупателя не превышала 4% акций, указал представитель группы «Сафмар», но инвесторов не назвал. Так же поступил представитель СФИ, добавив: «Если известные инвесторы сами готовы публично сообщить о том, что приобрели пакет наших акций, мы, естественно, можем только поприветствовать такую открытость».

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