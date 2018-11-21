Финансы / Профучастники

Держатели дефолтных бондов Russian Standard собрались в суд

Их шансы взыскать залог – 49% банка «Русский стандарт» – невелики
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Кредиторы Russian Standard Рустама Тарико во главе с «Мириад рус» спустя год после дефолта попытаются в суде изъять залог – 49% банка «Русский стандарт»

Лондонское подразделение Citibank, трасти евробондов Russian Standard на $545 млн, уведомило держателей этих дефолтных бумаг о том, что часть из них планируют в ближайшее время подать иск с требованием изъять залог по бумагам – 49% акций банка «Русский стандарт». Об этом «Ведомостям» рассказали два держателя этих бумаг. Информацию подтвердил представитель компании «Мириад рус», которая действует от имени группы. По его словам, «Мириад рус» объединила владельцев 9,84% бондов.

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