Кредиторы Тарико попросили поддержки у Набиуллиной
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Держатели еврооблигаций Russian Standard Ltd. написали письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, в котором попросили у нее поддержки («Ведомости» с ним ознакомились). Russian Standard, подконтрольная бизнесмену Рустаму Тарико, не выплатила купон по бумагам и не вернула инвесторам деньги. По этим бондам заложены 49% акций банка «Русский стандарт». Всего инвесторы требуют вернуть им $623,6 млн.
Инициативная группа держателей бондов указывает в письме, что владельцы дефолтных облигаций – крупные международные институциональные инвесторы. Они ждали от эмитента приемлемых предложений реструктуризации, но этого не произошло, и они предъявили весь долг к погашению. Банк «Русский стандарт» прибылен, а отказ эмитента Russian Standard платить и нежелание разрешить эту «неблагоприятную ситуацию» вызывает у держателей облигаций «недоумение и крайнее беспокойство», говорится в письме. Инициативная группа также готова взыскать залог — 49% акций банка, но рассматривает это в качестве крайней меры, указано там.
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