Кредиторы обвиняют «Русский стандарт» в ущемлении своих прав

Держатели дефолтных бондов компании Рустама Тарико, по которым заложены 49% банка «Русский стандарт», не смогли воспользоваться правом повлиять на голосование этими акциями

Кредиторы вряд ли могли повлиять на итоги собрания акционеров банка, 100% которого контролирует Тарико Андрей Гордеев / Ведомости

Инициативная группа, собравшая более четверти выпуска евробондов на $545 млн Russian Standard Ltd. Рустама Тарико, заявила, что акционеры банка «Русский стандарт» без их разрешения проголосовали на годовом собрании 49% акций. Этот пакет служил обеспечением еврооблигаций, по которым осенью 2017 г. был допущен дефолт – после того, как инвесторы отклонили предложение о выкупе бумаг по 20-25% номинала, голосовать 49% акций банка можно было с одобрения кредиторов Russian Standard.

Для этого владельцы заложенных акций должны были обратиться к трасти, который по результатам голосования держателей бондов сообщил бы, одобряют ли они предложенное акционерами голосование.

Акционеры банка, предоставившие залог, – «Компания «Русский Стандарт» и «Русский Стандарт-инвест» – сделали это слишком поздно, уверена инициативная группа: они направили уведомление трасти 18 июня. Трасти же уведомил инвесторов только 27 июня, за два дня до годового собрания акционеров банка. Этого времени не хватило, чтобы держатели бондов воспользовались своим правом дать указания акционерам банка, говорится в заявлении. Залогодатели действовали недобросовестно, уверена инициативная группа: они знали о проведении собрания акционеров еще до 18 июня. Сообщение о том, что собрание акционеров банка «Русский стандарт» пройдет 29 июня, было опубликовано на сайте НРД 9 июня.

Залогодатели действовали в соответствии с документацией облигаций и заранее направили трасти необходимое уведомление, парирует представитель холдинга Roust Рустама Тарико: «Никакой задержки [в подаче заявления] не было». Более того, согласие трасти не является необходимым предварительным условием для голосования заложенными акциями по стандартным вопросам повестки собрания акционеров, подчеркивает он.

Действия акционеров банка не учитывают интересов держателей бондов, следует из заявления инициативной группы, которая хотела включить в совет директоров банка своего независимого директора. Он мог бы наблюдать за положением дел в «Русском стандарте» и информировать трасти о любых действиях совета директоров, которые явно ущемляют интересы держателей бондов. Однако это предложение было отклонено, говорится в заявлении.

Кредиторы вряд ли могли повлиять на итоги собрания акционеров банка, 100% которого контролирует Тарико. Для кворума на годовом собрании достаточно простого большинства, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный, а потому акционеры «Русского стандарта» могли просто проголосовать незаложенной по бондам долей в 51%. «Подав заявление трасти, акционеры, вероятно, стремились соблюсти корпоративные процедуры и условия документации выпуска еврооблигаций, которые однажды уже были реструктурированы», – рассуждает он.

Инициативная группа напрямую не обращалась к акционерам «Русского стандарта», заявил представитель Roust. «Акционеры банка удовлетворены текущим составом совета директоров», – добавляет он.