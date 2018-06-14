Держатели дефолтных бондов компании Рустама Тарико разделились на два лагеря
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Инициативная группа кредиторов, собравшая 25% выпуска дефолтных евробондов Russian Standard Ltd Рустама Тарико, потребовала от компании немедленно погасить весь выпуск. Инвесторы намерены изъять залог по бумагам – 49% банка «Русский стандарт» – и продать его по наилучшей цене, сказано в заявлении группы.
Дефолт по бумагам на $545 млн Russian Standard Ltd допустила еще в октябре 2017 г., не заплатив купон. Компания предложила держателям два варианта реструктуризации долга: либо выкуп бумаг по 25% от номинала, либо по 20% от номинала плюс право получить выплаты по акциям банка «Русский стандарт», которые будут привязаны к его финансовым результатам. Тогда представитель Russian Standard объяснял, что предложенные варианты выгоднее изъятия залога: 49% акций банка «Русский стандарт» стоят от $50 млн до $70 млн, а 25% от номинала бондов – это $136,3 млн. Однако инициативная группа от реструктуризации отказалась.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}