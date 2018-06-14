Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4587 от 14.06.2018 под заголовком: Дефолт расколол кредиторов

Держатели дефолтных бондов компании Рустама Тарико разделились на два лагеря

Первая группа потребовала погасить бумаги и грозится взыскать 49% акций банка «Русский стандарт», вторая хочет перевыпустить облигации
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Инициативная группа кредиторов, собравшая 25% выпуска дефолтных евробондов Russian Standard Ltd Рустама Тарико, потребовала от компании немедленно погасить весь выпуск. Инвесторы намерены изъять залог по бумагам – 49% банка «Русский стандарт» – и продать его по наилучшей цене, сказано в заявлении группы.

Дефолт по бумагам на $545 млн Russian Standard Ltd допустила еще в октябре 2017 г., не заплатив купон. Компания предложила держателям два варианта реструктуризации долга: либо выкуп бумаг по 25% от номинала, либо по 20% от номинала плюс право получить выплаты по акциям банка «Русский стандарт», которые будут привязаны к его финансовым результатам. Тогда представитель Russian Standard объяснял, что предложенные варианты выгоднее изъятия залога: 49% акций банка «Русский стандарт» стоят от $50 млн до $70 млн, а 25% от номинала бондов – это $136,3 млн. Однако инициативная группа от реструктуризации отказалась.

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