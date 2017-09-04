Агропром
Статья опубликована в № 4399 от 04.09.2017 под заголовком: Roust растет с опозданием

Алкогольный холдинг Рустама Тарико отчитался о рекордном росте продаж, благодаря российскому рынку

Правда, легальные продажи водки в России растут с прошлого года

Второй в мире производитель водки, алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико, впервые опубликовал финансовую отчетность после реорганизации, завершившейся в феврале 2017 г. Задержку публикации отчетности компания объяснила переходом с американских стандартов бухгалтерского учета (US GAAP) на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике