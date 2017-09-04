Статья опубликована в № 4399 от 04.09.2017 под заголовком: Roust растет с опозданием
Алкогольный холдинг Рустама Тарико отчитался о рекордном росте продаж, благодаря российскому рынку
Правда, легальные продажи водки в России растут с прошлого года
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Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико отчитался о рекордном росте продаж благодаря российскому рынку. Правда, легальные продажи водки в России растут с прошлого года
С. Портер / Ведомости
Второй в мире производитель водки, алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико, впервые опубликовал финансовую отчетность после реорганизации, завершившейся в феврале 2017 г. Задержку публикации отчетности компания объяснила переходом с американских стандартов бухгалтерского учета (US GAAP) на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
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