Статья опубликована в № 4388 от 18.08.2017 под заголовком: Россияне заработали на коньяк
У россиян вновь есть деньги на коньяк
Продажи дорогого алкоголя возвращаются к докризисным
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Россияне заработали на коньяк
Pixabay
Поставки коньяка в Россию за 12 месяцев, завершившихся 31 июля 2017 г., выросли на 73,2%, сообщило французское Национальное межпрофессиональное бюро коньяков (BNIC), не уточнив абсолютных значений. Это связано с «возрожденным интересом» к этому напитку, объяснило бюро. Взрывной спрос в России повлиял даже на общеевропейскую статистику продаж коньяка: продажи выросли на 10,1% до 42,1 млн бутылок. По итогам 2016 г. продажи в регионе падали, сообщает BNIC.
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