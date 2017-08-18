У россиян вновь есть деньги на коньяк

Статья опубликована в № 4388 от 18.08.2017 под заголовком: Россияне заработали на коньяк

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Россияне заработали на коньяк Pixabay

Поставки коньяка в Россию за 12 месяцев, завершившихся 31 июля 2017 г., выросли на 73,2%, сообщило французское Национальное межпрофессиональное бюро коньяков (BNIC), не уточнив абсолютных значений. Это связано с «возрожденным интересом» к этому напитку, объяснило бюро. Взрывной спрос в России повлиял даже на общеевропейскую статистику продаж коньяка: продажи выросли на 10,1% до 42,1 млн бутылок. По итогам 2016 г. продажи в регионе падали, сообщает BNIC.