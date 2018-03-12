Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4523 от 12.03.2018 под заголовком: Списания лучше доли в банке

Компания Рустама Тарико не советует заниматься банковским бизнесом

Она уговаривает владельцев дефолтных облигаций Russian Standard Ltd не забирать 49% акций банка «Русский стандарт»
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Во вторник, 6 марта, компания Рустама Тарико Russian Standard Ltd провела переговоры с держателями облигаций на $545 млн, обеспеченными 49% акций банка «Русский стандарт». Еще осенью компания допустила по ним дефолт, не выплатив купон, и предложила инвесторам обсудить реструктуризацию долга. «Ведомости» ознакомились с аудиозаписью телеконференции, ее подлинность подтвердил один из инвесторов, участвовавших в разговоре.

Обсуждались два варианта реструктуризации, которые компания предложила рассмотреть инвесторам перед началом переговоров. Первый предполагает выкуп бумаг за 25% от номинала. Второй – за 20% от номинала плюс предоставление права на выплаты по акциям банка «Русский стандарт», которые будут привязаны к его финансовым результатам.

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