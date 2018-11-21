Минфин провел лучший аукцион ОФЗ с начала августа
Министерство разместило все бумаги на 20 млрд рублей без премии к рынку, спрос превысил предложение в 2,5 раза
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Минфин в эту среду предложил наиболее удачную комбинацию коротких и среднесрочных ОФЗ
Максим Стулов / Ведомости
В среду, 21 ноября, Минфин впервые за последние три месяца разместил все ОФЗ на 20 млрд руб. Он предложил инвесторам трехлетний и шестилетний выпуски по 10 млрд руб. Спрос на обоих аукционах превышал предложение более чем в 2,5 раза. Средневзвешенная доходность шестилетних бумаг по итогам аукциона составила 8,62% годовых, а доходность трехлетнего выпуска – 8,35%.
На Московской бирже шестилетний и трехлетний выпуски к 17.10 мск торговались с доходностью 8,57% и 8,34% соответственно.
Последний раз Минфин продавал ОФЗ на такие суммы в начале августа – еще до того, как нерезиденты начали выходить из ОФЗ, а доходности взлетели. Тогда 1 августа министерство разместило ОФЗ на 29,7 млрд из предложенных 35 млрд руб.
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