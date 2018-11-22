Минфин может предложить ОФЗ на 30 млрд рублей
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Минфин на следующей неделе может увеличить предложение ОФЗ на аукционах до 30 млрд руб., заявил замминистра финансов Сергей Сторчак. «Наверняка на следующей неделе мы попытаемся предложить ещё больше. Мы бы хотели до 30 млрд в неделю наращивать. Первый шаг сделан», – сказал он (цитата по ТАСС).
Решение будет зависеть от того, будут ли введены в отношении России новые санкции США, сообщил Сторчак. Традиционно Минфин определяется с параметрами аукционов по вторникам – за день до размещения. «Мы постараемся уловить тренд на рынке и во вторник будет приниматься решение, сколько предлагать и какой дюрации инструмент. У нас это генеральная линия – увеличивать длину предлагаемых инструментов, но не без предела», – сказал он.
Руководители министерства и раньше говорили о том, что хотели бы вернуться к стандартным размерам размещений. Минфин надеется восстановить предложение до 30 млрд руб., но увеличивать его будет, только если увидит приемлемые цены, говорил директор департамента госдолга Константин Вышковский, сетуя, что пока рынок пытается демпинговать. Минфин же согласен давать только техническую премию, объяснял он.
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