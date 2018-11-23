Финансы / Банки

Россельхозбанк попрощался с планами закончить год без убытка

III квартал госбанк закончил с потерями в размере 13,34 млрд рублей и пересмотрел свой прогноз на этот год
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За девять месяцев этого года чистый совокупный убыток РСХБ достиг 15,16 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО. За первое полугодие госбанк потерял всего 1,8 млрд руб., основные потери он понес в III квартале – 13,34 млрд руб.

В июле - сентябре у РСХБ выросли отчисления в резервы – 19,34 млрд руб. за квартал, тогда как за первые два квартала банк сформировал провизии на 23,24 млрд руб. В результате в III квартале объем доначисленных резервов оказался выше чистых процентных доходов (18 млрд руб.).

Еще весной зампред правления РСХБ Кирилл Левин обещал, что в этом году банк получит положительный результат, хотя цифр он тогда не называл. Прошлый год госбанк закончил с чистым убытком в размере 19,5 млрд руб.

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