Государство вольет в Россельхозбанк еще 25 млрд рублей

Эти деньги госбанк получит из бюджета в ближайшие два года дополнительно к аналогичной сумме в этом году

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Евгений Разумный / Ведомости

Правительство планирует выделить еще 25 млрд руб. на докапитализацию Россельхозбанка (РСХБ): в 2019 г. банк может получить 15 млрд руб., в 2020 г. – еще 10 млрд руб. Об этом говорится в поправках правительства, поступивших в Госдуму ко второму чтению проекта бюджета на 2019-2021 гг., сообщил «Интерфакс» и подтвердил «Ведомостям» представитель Минфина.

В этом году РСХБ уже пополнил капитал на 20 млрд руб.: правительство выделило 5 млрд руб. из бюджета, еще 15 млрд руб. банк привлек за счет выпуска бессрочных субординированных облигаций. До конца 2018 г. банк будет докапитализирован еще на 20 млрд руб., пообещал премьер-министр Дмитрий Медведев в октябре. «В прошлом у банка были проблемы, так называемые токсичные активы, то есть это накопленные проблемные долги, а также участие в тех или иных проектах, по которым вероятность платежа практически нулевая, поэтому их нужно закрывать», – говорил Медведев (цитата по «РИА Новости»). В поправках бюджета на 2018 г. уже учтена докапитализация РСХБ на 20 млрд руб.