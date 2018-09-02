Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4644 от 03.09.2018 под заголовком: Где взять 40 млрд руб.

Россельхозбанку нужно еще минимум 40 млрд рублей в капитал до конца года

На докапитализации банка настаивает ЦБ
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Потребность Россельхозбанка (РСХБ) в капитале – минимум 40 млрд руб., такова оценка ЦБ, сообщили «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, знающий это от ЦБ: идут межведомственные обсуждения, как предоставить РСХБ капитал и в каком размере. По их словам, ЦБ хотел бы, чтобы РСХБ был докапитализирован на такую сумму до конца года.

В этом году РСХБ уже пополнил капитал на 15 млрд руб. через бессрочные субординированные облигации. Еще 5 млрд даст допэмиссия, деньги выделены из бюджета.

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vad0
19:29 02.09.2018
ежегодная новость
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