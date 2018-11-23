Сделки Минца по передаче O1 Properties и ФГ «Будущее» оценены в $376,9 млн и 1,1 млрд рублей
Такие цифры раскрыла spv-компания O1 Group в своей отчетности
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Евгений Разумный / Ведомости
Кипрская Riverstretch Trading & Investments (RT&I) получила активы Бориса Минца — O1 Properties и финансовую группу «Будущее» — за $376,9 млн и 1,1 млрд руб. соответственно. Это следует из отчетности «О1 груп финанс» (spv-компания O1 Group Минца) за III квартал текущего года.
В сентябре O1 Group объявила, что передала контроль над ФГ «Будущее» и O1 Properties кипрской компании. Таким образом O1 Group урегулировала долг по кредиту МКБ, права на который в итоге оказались у RT&I. Однако детали сделок стороны не раскрывали, также не комментируя, были ли они денежными.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}