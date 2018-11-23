Финансы / Профучастники

Сделки Минца по передаче O1 Properties и ФГ «Будущее» оценены в $376,9 млн и 1,1 млрд рублей

Такие цифры раскрыла spv-компания O1 Group в своей отчетности
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Кипрская Riverstretch Trading & Investments (RT&I) получила активы Бориса Минца — O1 Properties и финансовую группу «Будущее» — за $376,9 млн и 1,1 млрд руб. соответственно. Это следует из отчетности «О1 груп финанс» (spv-компания O1 Group Минца) за III квартал текущего года.

В сентябре O1 Group объявила, что передала контроль над ФГ «Будущее» и O1 Properties кипрской компании. Таким образом O1 Group урегулировала долг по кредиту МКБ, права на который в итоге оказались у RT&I. Однако детали сделок стороны не раскрывали, также не комментируя, были ли они денежными.

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