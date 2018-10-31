«ФК Открытие» может стать миноритарием O1 Properties

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Новая неприятность Бориса Минца Евгений Разумный / Ведомости

Санируемый банк «ФК Открытие» может получить 35% акций O1 Properties. Арбитражный суд Москвы в сентябре признал недействительными сделки между структурами O1 Group Бориса Минца и банка, прошедшие незадолго до его санации. В результате на балансе банка вместо обеспеченных кредитов компаниям Минца появились необеспеченные облигации его «О1 груп финанс» на 30 млрд руб. Суд также восстановил право банка на залог по кредитам компаниям Минца – около 35% акций O1 Properties (84% от акций класса А и 20% класса B), следует из резолютивной части определения суда.

Акции O1 Properties в залог передавали кипрские Nori Holding и Centimela Services (около 30%), а также зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI) Coniston Management (4,3%). Согласно кипрскому реестру, Nori Holding и Centimela Services на 100% принадлежат O1 Group Минца. Представитель «ФК Открытие» отказался от комментариев, представитель O1 Group не ответил на запрос.