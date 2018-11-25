Статья опубликована в № 4703 от 26.11.2018 под заголовком: Биткойн закатывается
Как сдувается рынок криптовалют
Биткойн не стал ни инвестиционным, ни платежным инструментом
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Биткойн закатывается
Евгений Разумный / Ведомости
В ночь на воскресенье, по данным Coinmarketcap, цена биткойна опустилась ниже $4000. Криптовалюта начала падать около полуночи, достигла минимума в $3585 и снова пошла в рост. На момент подготовки этого материала она так и не вернулась к отметке в $4000.
Впервые эту отметку криптовалюта, много лет стоившая дешевле $1000, преодолела чуть больше года назад – в августе 2017 г. Тогда бурный рост биткойна уже начался, и криптовалюта подорожала с начала года почти в 5 раз: биткойн пользовался большим спросом в Азии, а также на первичных размещениях токенов (ICO), где расчеты часто происходили именно в биткойнах.
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