Тема дня: Конфликт России и Украины в Черном море
Конфликт между Россией и Украиной в Черном море. Что случилось
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Статья опубликована в № 4703 от 26.11.2018 под заголовком: Биткойн закатывается

Как сдувается рынок криптовалют

Биткойн не стал ни инвестиционным, ни платежным инструментом
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В ночь на воскресенье, по данным Coinmarketcap, цена биткойна опустилась ниже $4000. Криптовалюта начала падать около полуночи, достигла минимума в $3585 и снова пошла в рост. На момент подготовки этого материала она так и не вернулась к отметке в $4000.

Впервые эту отметку криптовалюта, много лет стоившая дешевле $1000, преодолела чуть больше года назад – в августе 2017 г. Тогда бурный рост биткойна уже начался, и криптовалюта подорожала с начала года почти в 5 раз: биткойн пользовался большим спросом в Азии, а также на первичных размещениях токенов (ICO), где расчеты часто происходили именно в биткойнах.

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Комментарии
zz-zz06
22:19 25.11.2018
О чем эта статья? Непонятно. Просто констатация очевидного. сколько раз биткоин уже падал на 80% от максимумов, а ? Раз пять точно. И каждый раз эти псевдоаналитики, лжеоракулы тыкали пальцем в небо.
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