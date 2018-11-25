Как сдувается рынок криптовалют

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Биткойн закатывается Евгений Разумный / Ведомости

В ночь на воскресенье, по данным Coinmarketcap, цена биткойна опустилась ниже $4000. Криптовалюта начала падать около полуночи, достигла минимума в $3585 и снова пошла в рост. На момент подготовки этого материала она так и не вернулась к отметке в $4000.

Впервые эту отметку криптовалюта, много лет стоившая дешевле $1000, преодолела чуть больше года назад – в августе 2017 г. Тогда бурный рост биткойна уже начался, и криптовалюта подорожала с начала года почти в 5 раз: биткойн пользовался большим спросом в Азии, а также на первичных размещениях токенов (ICO), где расчеты часто происходили именно в биткойнах.