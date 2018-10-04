Финансы / Рынки

Как боты манипулируют курсами криптовалют

Торги на криптовалютных биржах идут по законам Дикого Запада
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Инвесторы прекрасно знают о сильной волатильности биткойна и других криптовалют. Но не все представляют, что за этим стоят недобросовестные трейдеры, владеющие автоматическими программами, или ботами.

Манипуляция курсами криптовалют все больше беспокоит их сторонников и регуляторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупредила об этом риске в августе, когда отклонила заявки на создание нескольких биржевых фондов (ETF) для торговли биткойнами. В сентябрьском докладе генпрокурора штата Нью-Йорк Барбары Андервуд отмечается, что манипулирование курсами совершается с помощью ботов: «Когда какая-либо торговая площадка мирится с манипулированием или недобросовестным поведением, это ставит под угрозу целостность всего рынка».

Торговые алгоритмы активно используются на традиционных рынках – например, фондовом. Ботов для торговли криптовалютами можно создать самостоятельно или приобрести онлайн. Но принципиальное отличие криптовалютных рынков – отсутствие надзора. Многие такие биржи вообще не регулируются, что дает простор для масштабного манипулирования. «Подобная активность расцвела на рынке буйным цветом», – отмечает Энди Бромберг, сооснователь платформы CoinList для выпуска новых цифровых токенов.

Стефан Цинь – управляющий партнер криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital с активами на $80 млн, чьи алгоритмы торгуют на десятках бирж по всему миру. По его словам, ему постоянно приходится играть в кошки-мышки с ботами недобросовестных конкурентов. Поэтому он сравнивает рынок криптовалют с Диким Западом.

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