Технологии / ИТ-бизнес

Депутаты хотят заставить майнеров платить налоги

Термины «криптовалюта» и «токен» могут вообще уйти из регулирования
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Депутаты собрались взимать налоги с майнеров криптовалют, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Регулирования для новой сферы пока не существует – законопроект о цифровых финансовых активах депутаты во главе с Аксаковым внесли в начале марта. В мае он был принят Госдумой в первом чтении. О налогообложении майнинга в документе не упоминалось.

«Есть такой вид бизнеса (майнинг – ред.), люди зарабатывают – многие неплохо зарабатывают! – соответственно, должны платить налоги, – приводит ТАСС слова Аксакова. – И для того, чтобы их подвести под налогообложение, надо дать определение этому виду бизнеса, и мы решили "майнинг" определить».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике