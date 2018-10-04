Депутаты хотят заставить майнеров платить налоги
Термины «криптовалюта» и «токен» могут вообще уйти из регулирования
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Депутаты собрались взимать налоги с майнеров криптовалют
Евгений Разумный / Ведомости
Депутаты собрались взимать налоги с майнеров криптовалют, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Регулирования для новой сферы пока не существует – законопроект о цифровых финансовых активах депутаты во главе с Аксаковым внесли в начале марта. В мае он был принят Госдумой в первом чтении. О налогообложении майнинга в документе не упоминалось.
«Есть такой вид бизнеса (майнинг – ред.), люди зарабатывают – многие неплохо зарабатывают! – соответственно, должны платить налоги, – приводит ТАСС слова Аксакова. – И для того, чтобы их подвести под налогообложение, надо дать определение этому виду бизнеса, и мы решили "майнинг" определить».
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