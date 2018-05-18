Почти 20% ICO могут быть мошенническими

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Популярность биткойна привела к взрывному росту интереса к криптовалютам и ICO Toru Hanai / REUTERS

Сотни стартапов, привлекающих деньги с помощью популярных нынче первичных размещений криптовалют (ICO), вводят инвесторов в заблуждение или вовсе действуют как мошенники. The Wall Street Journal (WSJ) изучила 1450 предложений криптовалют и обнаружила 271 подозрительный случай, когда стартапы использовали в документах плагиат, обещали гарантированную прибыль или выдумывали своих менеджеров, используя фотографии людей из интернета. Инвесторы вложили более $1 млрд в эти подозрительные ICO.

По данным Satis Group, во всем мире с 2017 г. инвесторы вложили в токены проводивших размещение фирм более $9 млрд. Стартапам, чьи ICO изучила WSJ, в целом удалось получить минимум $5 млрд. Некоторые из них до сих пор привлекают средства, тогда как другие, получив их, попросту закрылись. Инвесторы уже заявили об убытках на $273 млн от вложений в эти проекты.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в феврале предупредила, что многие сделки на переживающем бум частном рынке криптовалют могут быть незаконными. С декабря SEC четыре раза предъявила обвинения юридическим и физическим лицам по поводу ICO. Более 10 компаний приостановили планы по размещению криптовалют после того, как агентство задало им вопросы, говорил в феврале его представитель. В среду SEC даже специально запустила сайт с фейковым ICO, чтобы продемонстрировать инвесторам, чего следует избегать.

Использование плагиата

Основой большинства ICO является white paper – документ, в котором компания рассказывает о своей миссии, биографии своих основателей и технических деталях проекта. Как обнаружила WSJ, в 111 из 1450 изученных документов слово в слово повторялись целые разделы из других подобных документов. Причем в них описывались не только маркетинговые планы и вопросы безопасности, но и различные технические характеристики.

Стартап LoopX в прошлом году обещал создать «самую продвинутую» платформу для торговли криптовалютами. При этом в его white paper не было имен основателей или технических деталей, но зато несколько разделов были такими же, как у швейцарского стартапа Utrust. «На нашем пути мы нашли замечательных партнеров и наставников, которые с большой преданностью и радостью работали над постоянно прогрессирующим видением LoopX», – говорилось в одном из них.

В начале февраля LoopX сообщил, что собрал $4,5 млн, а потом исчез из интернета.