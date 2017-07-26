В США размещения токенов приравняли к традиционным IPO

SEC будет регулировать размещения токенов как традиционные IPO Andrew Harrer / Bloomberg

Комиссия по биржам и ценным бумагам США (SEC) приравняла первичное размещение токенов (ICO) к аналогичному размещению традиционных ценных бумаг. Регулятор предупредил участников рынка: законы США, регулирующие операции с ценными бумагами, будут применяться ко всем, кто выставляет на продажу и продает ценные бумаги, вне зависимости от того, является ли эмитент традиционной компанией или децентрализованной автономной организацией, вне зависимости от того, покупаются ли эти ценные бумаги за доллары США или криптовалюту, и вне зависимости от того, распространяются они в традиционной форме или через технологию распределенного реестра.

Отныне компании, выпускающие активы на базе blockchain, должны будут регистрировать сделки, а участников незарегистрированных сделок будут наказывать по закону. Также SEC обязала регистрироваться биржи, которые торгуют такими активами.

Это решение SEC приняла, проверяя законность операций с криптовалютой проекта DAO (Decentralized Autonomous Organization, Децентрализированная автономная организация). DAO привлек миллионы долларов в форме эфиров (ethers) – аналога криптовалюты биткоин. Эфиры создаются на основе технологии блочной цепи blockchain и используются в платформе Ethereum, созданной программистом с русскими корнями Виталиком Бутериным. DAO является аналогом венчурного фонда и привлекает деньги для инвестиций в стартапы в области цифровых валют. Управляет им компьютерная программа. Все детали корпоративного функционирования, от общего управления до повседневных операций и графика зарплаты, прописаны в коде. В июне 2016 г. DAO был взломан хакерами, которые вывели из проекта миллионы эфиров примерно на $60 млн.

По оценке SEC, хотя DAO описывался как краудфандинговый проект, он не соблюдает все формальные требования к краудфандингу. Пока в отношении DAO регулятор решил не принимать никаких мер, но выпустил данное предупреждение ко всем участникам рынка. Как заявила содиректор дивизиона SEC, проводившего проверку, Стефани Авакян, эти меры необходимы для защиты инвесторов и рынков.

Размещения ICO стали золотой жилой для предпринимателей, работающих с криптовалютами, отмечает Reuters: они получили возможность быстрого привлечения миллионов за счет продажи токенов, не подпадавших под регулирование. К середине июля 2017 г. IT-компании привлекли таким образом в общей сложности около $1,1 млрд за счет 89 ICO, это примерно в 10 раз больше, чем за весь 2016 г., сообщает агентство со ссылкой на данные исследовательской фирмы Smith + Crown. Из данных трекингового сайта tokendat.io следует, что до конца нынешнего года могут пройти еще 110 ICO.

«Это первый звоночек для всех этих ICO, - сказал Reuters адвокат Престон Бирн, специализирующийся на операциях с виртуальными валютами. - Думаю, это испортит праздник, по крайней мере в США».

«Итак, SEC только что запретила американским компаниям и инвесторам участвовать в создании будущего мировой экономики», - прокомментировал в Twitter создатель «В контакте» и Telegram Павел Дуров. По его убеждению, решать, как вкладывать заработанные деньги, должны сами люди, а не правительства.