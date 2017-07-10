Рынки
Статья опубликована в № 4359 от 10.07.2017 под заголовком: Криптовалютная лотерея

Рынок размещения криптовалют (ICO) горяч, и ажиотажа вокруг него все больше

Но это лотерея, где можно хорошо заработать, а можно все потерять

С начала года компании привлекли на ICO (букв. «первичное размещение монет» по аналогии с IPO) свыше $1 млрд, или более чем в 10 раз больше, чем за весь 2016 год (данные Smith & Crown). «Это очень горячий рынок, – сказал WSJ партнер юридической фирмы Cooley Марко Сантори. – За последние полгода на ICO приходится 60% моей работы».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике