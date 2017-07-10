Рынок размещения криптовалют (ICO) горяч, и ажиотажа вокруг него все больше

Но это лотерея, где можно хорошо заработать, а можно все потерять

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У компаний, привлекающих деньги на ICO, внятного продукта часто нет, как нет и проспекта перед размещением PhotoXpress

С начала года компании привлекли на ICO (букв. «первичное размещение монет» по аналогии с IPO) свыше $1 млрд, или более чем в 10 раз больше, чем за весь 2016 год (данные Smith & Crown). «Это очень горячий рынок, – сказал WSJ партнер юридической фирмы Cooley Марко Сантори. – За последние полгода на ICO приходится 60% моей работы».