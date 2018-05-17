Комиссия по ценным бумагам США выпустила фальшивку

Скриншот фальшивого сайта HoweyCoins.com

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запустила фальшивый сайт HoweyCoins.com, на примере которого демонстрирует риски мошеннических ICO. О проекте SEC оповестила шуточным пресс-релизом, который озаглавлен как рекламное сообщение: «У SEC есть возможность, которую вы не захотите упустить. Действуйте сейчас!»

Сайт рекламирует несуществующие токены, связанные с люксовыми путешествиями. Если пользователь нажимает на кнопку «купить монеты», он попадает на специальную страницу, где подробно объясняется, почему проекты, подобные HoweyCoins, скорее всего скам, то есть мошенничество, попытка собрать деньги инвесторов обманным путем. Признаками мошенничества SEC предлагает считать обещания гарантированной высокой доходности инвестиций, рекламу с участием звезд шоу-бизнеса, предложение перевести деньги с кредитной карты.

Howey test, который дал имя фальшивому сайту (согласно Новому англо-русскому толковому словарю по финансовым рынкам, М., 2005), – правовой критерий, который используется американской судебной практикой, чтобы решить, считать ли инструмент или коммерческую операцию инвестиционным контрактом и, соответственно, ценной бумагой; в тесте четыре признака: а) инвестирование денег, б) общее предприятие, в) ожидание прибыли, г) исключительно от усилий третьих лиц; тест появился на судебном процессе SEC против компании WJ Howey Co. в 1946 г. Речь в том деле шла о продаже части цитрусового сада инвестору и немедленной аренде этой части.

«Быстрый рост рынка ICO и повсеместное именование этого способа сбора денег как новой инвестиционной возможности стали плодородной почвой для появления преступников, которые пытаются заработать на неквалифицированных инвесторах», – приводятся в сообщении SEC слова ее председателя Джея Клэйтона. SEC приветствует новые технологии, заверил Клэйтон, а блокчейн может сделать более эффективным процесс привлечения капитала, но люди, которые выпускают токены и рекламируют их, должны убедиться, что американское законодательство в области регулирования ценных бумаг соблюдено. SEC хочет, чтобы инвесторы научились распознавать мошеннические проекты.

Сообщение о фальшивом сайте SEC разместила на специальной странице, посвященной регулированию ICO и разъяснениям позиции SEC в отношении этого способа привлечения финансирования. В начале марта SEC начала пристально интересоваться блокчейн-компаниями и консультантами, которые проводили ICO. Под особо пристальное внимание службы попали проекты, которые привлекли деньги инвесторов, но еще не выпустили токены, сообщала The Wall Street Journal.

В начале апреля SEC предъявила обвинения двум основателям проекта Centra Tech. Inc., которые в прошлом году собрали более $32 млн. Комиссия сочла, что они провели мошенническое ICO и продали незарегистрированные инвестиционные инструменты в нарушение законодательства. Оба основателя стартапа арестованы, их дело – в суде.