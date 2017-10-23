Лишь один из 10 токенов используется по делу после ICO

Джордан Белфорт, роль которого исполняет Леонард Дикаприо, знает, о чем говорит Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Джордан Белфорт, про которого был снят фильм «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Дикаприо в главной роли, считает ставшие невероятно популярными в этом году первичные размещения криптовалют (ICO) «крупнейшим мошенничеством в истории». Эта «огромная, гигантская афера» завершится плохо, уверен он. «Это гораздо хуже всего, что делал я», – сказал Белфорт, который провел год и 10 месяцев в тюрьме по обвинению в мошенничестве на рынке ценных бумаг и отмыванию денег (его цитирует Financial Times).

Возможно, у 85% тех, кто привлекает средства, размещая токены и обещая впоследствии предоставить в обмен на них продукты и услуги, «нет плохих намерений, но проблема в том, что если 5% или 10% пытаются вас развести, это гребаная катастрофа», категоричен Белфорт.

Факты свидетельствуют, что подавляющее большинство стартапов, привлекших финансирование с помощью ICO, не используют их для дела. Как следует из анализа 226 ICO, проведенного Token Report, лишь в 20 случаях размещенные в ходе ICO токены применяются для обеспечения работы выпустивших их компаний. Остальными можно лишь торговать, то есть они являются чисто спекулятивными инструментами, сказал Bloomberg Гэлен Мур, генеральный директор Token Report (ведет базу данных о размещениях токенов).

В этом году ICO переживают настоящий бум. По данным Coinschedule.com, уже прошло 202 размещения, было привлечено более $3 млрд (в 2016 г. – всего $256 млн). Самым активным месяцем стал сентябрь, когда 37 стартапов смогли получить от инвесторов почти $850 млн.

Тактика организаторов ICO напоминает Белфорту работу «бойлерных» – так в последние десятилетия ХХ в. в США называли фирмы, агрессивно навязывавшие инвесторам зачастую сомнительные инструменты (с тех пор такая деятельность была запрещена законом). Сам Белфорт использовал подобные методы, продавая так называемые грошовые акции, стоившие меньше $1 и имевшие низкую ликвидность. (В одной из сцен фильма герой Дикаприо впаривает инвестору по телефону акции якобы перспективного поставщика авиационного оборудования, в то время как параллельно показывается, что эта компания из себя представляет – дырявый ангар, в котором что-то производится едва ли не кустарным методом). Белфорт описывает такую тактику: подготовить инструмент к продаже, агрессивно его рекламировать, немного выпустить на рынок, разогреть интерес (например, привлечь для этого знаменитость) и разместить остаток, прежде чем цена рухнет.

Боксер Флойд Мейвезер (в 2016 г. занял 7-е место в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов в истории с $765 млн) рекламировал ICO двух компаний, об ICO писала в Twitter Пэрис Хилтон.

Уоррен Баффетт об инновациях «Существует естественный процесс того, как хорошие новые идеи превращаются в неправильные. Это процесс состоит из «трех И». Сначала приходят инноваторы, которые видят возможности, скрытые от других. За ними следуют имитаторы, которые копируют то, что сделали инноваторы. А в конце приходят идиоты, чья алчность уничтожает те самые инновации, которые они пытаются использовать для обогащения».

«Я не говорю, что что-то не так с самой идеей криптовалют – или луковиц тюльпанов. Вопрос в людях, которые затем придут и опошлят эту идею», – цитирует Белфорта FT.

Сомнения в ценности многих ICO также высказывал Виталик Бутерин, создатель криптовалюты Ethereum. Токены многих проектов не несут реальной ценности и их цель – привлечь больше денег, заявил он в конце августа. В какой-то момент рынок это поймет и, по мнению Бутерина, провести новые ICO станет сложнее.

У многих компаний, привлекающих таким образом деньги, нет даже конкретного продукта или бизнес-плана, как зарабатывать прибыль. Белфорту нынешняя ситуация напоминает «слепые пулы» 1970-х – 1980-х гг., когда компании привлекали деньги, не объясняя инвесторам, как намерены их использовать. Во многих случаях эти средства так и не были инвестированы, а брокерские компании, организовывавшие размещения, получали огромные комиссионные.

Практика регулирования выпуска и обращения криптовалют только формируется. На прошлой неделе Комиссия по срочной биржевой торговле США опубликовала документ о виртуальных валютах, в котором отметила, что токены могут подпадать под ее регулирование. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ранее заявила, что токены от некоторых ICO могут рассматриваться как ценные бумаги и она может установить надзор за такими размещениями. В октябре SEC возбудила первое дело о мошенничестве при проведении ICO – против предпринимателя Максима Заславского и его компаний Diamond Reserve Club World и REcoin Group Foundation.

Что такое ICO и как оно работает