Началось расследование одного из крупнейших ICO в истории

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Токены Tezos еще не появились на бирже, но на торгах уже доступны фьючерсы и деривативы этих бумаг и на фоне публичного конфликта они подешевели почти на 60%, сообщает Block & Leviton
Dado Ruvic/Illustration/REUTERS
В отношении одного из крупнейших ICO в истории началось расследование. Речь идет об известном швейцарском проекте Tezos, который разрабатывает блокчейн-платформу для цифровых контрактов. В июле стартап провел ICO на $232 млн. Расследованием занялась американская юрфирма Block & Leviton LLP, сообщила она на своем сайте. Юристы пишут, что действуют в интересах инвесторов Tezos.
ICO – относительно свежий инструмент финансирования и правоприменительной практикой еще не обзавелся. ICO позволяет стартапам привлекать финансирование в обход традиционных рынков капитала, напоминая смесь первичного размещения акций на бирже (IPO) и краудфандинга. В основном стартапы продают собственную виртуальную валюту, или токены, которые можно потратить на их услуги. Инструмент пользуется популярностью – с начала года уже проведено 172 ICO на $2,27 млрд, свидетельствуют данные Token Report.
Как сообщает Block & Leviton, юристы заинтересовались конфликтом между сооснователями Tezos Артуром и Кэтлин Брайтман и президентом швейцарской организации Tezos Foundation (контролирует существенную долю Tezos) Йоханом Геверсом. Брайтманы обвинили Геверса в конфликте интересов, самопродвижении и лжи. О конфликте сообщало Reuters.
Токены Tezos еще не появились на бирже, но на торгах уже доступны фьючерсы и деривативы этих бумаг и на фоне публичного конфликта они подешевели почти на 60%, сообщает Block & Leviton.
Это не первое разбирательство вокруг ICO. В начале октября американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) возбудила первое в истории дело о мошенничестве при ICO. Обвиняемые – предприниматель Максим Заславский и две его компании – Diamond Reserve Club World (DRC World) и REcoin Group Foundation. По данным SEC, они продавали незарегистрированные ценные бумаги и предлагали инвесторам несуществующие токены или криптовалюту. Инвесторам обещали солидный возврат инвестиций от деятельности компаний, которые, однако, не вели никакой деятельности в принципе, пишет SEC.
SEC уже предупреждала инвесторов о рисках ICO. В конце июля она признала токены проекта The DAO ценными бумагами, а значит, их выпуск должен сопровождаться соответствующими процедурами – например, допуском к ICO только квалифицированных инвесторов и регистрацией.
Азиатские регуляторы повели себя жестче. В начале сентября Китай полностью запретил проведение ICO и предписал компаниям вернуть привлеченные средства. Это событие ненадолго обвалило капитализацию рынка криптовалют. А в конце сентября примеру Китая последовала Южная Корея.
Что такое ICO и как оно работает
Евгений Разумный / Ведомости
Новый способ привлечения капитала – первичное размещение криптовалюты (Initial Coin Offering, ICO) – пользуется огромной популярностью в этом году. Только в III квартале компании привлекли с его помощью рекордные $1,32 млрд, пишет The Wall Street Journal. Вот ответы на самые распространенные вопросы о том, что же это такое
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Jason DeCrow / AP
1. Что это? ICO позволяет стартапам привлекать финансирование в обход традиционных рынков капитала, напоминая смесь первичного размещения акций на бирже (IPO) и краудфандинга. В основном стартапы продают собственную виртуальную валюту, или токены, которые можно потратить на их услуги
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circa.com
2. Как это работает? В ходе ICO компания предлагает инвесторам так называемый токен – собственную криптовалюту, которую она создает на популярных платформах блокчейна (например, Ethereum)
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circa.com
3. О какой сумме идет речь? С начала года проведено 172 ICO на $2,27 млрд, согласно Token Report, против примерно $100 млн в 2016 г. В основном инвесторы используют для покупки токенов биткойны или другую криптовалюту – Ethereum. Для сравнения: в III квартале стартапы привлекли $1,32 млрд путем ICO, а с помощью венчурных инвесторов – $1,41 млрд, по данным CB Insights
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NASA
4. Какого размера достигают ICO? Крупнейшее ICO провел стартап Protocol Labs, разрабатывающий ни много ни мало межпланетную файловую систему (InterPlanetary File System). Он привлек $262 млн. До этого года рекордным было ICO венчурного фонда DAO на $152 млн, но треть тех денег похитили хакеры
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PAquarium
5. Какие компании проводят ICO? В основном технологические. Особенно те, что связаны с криптовалютами. Поэтому людям из других отраслей непросто понять, чем они занимаются. Хотя Paquarium привлекла $620 000 на строительство гигантского аквариума (на фото), а фермерское хозяйство «Экосистемы Колионово» в Московской области – более $500 000 на собственное развитие
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Mick Tsikas / Reuters
6. Как принять участие в ICO? Для этого необходимо иметь криптовалюту (биткойны, эфириумы и др.) и цифровой кошелек. В основном фирмы проводят ICO через собственные сайты, условия размещения у них различаются. Впоследствии токены можно приобрести и на вторичном рынке, но волатильность там может быть высокой, а ликвидность – низкой
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Евгений Разумный / Ведомости
7. Что нужно компании для проведения ICO? Необходимо иметь верный код, привлекательную для инвесторов историю и немного удачи. С точки зрения бизнеса и чтобы в будущем не оставить инвесторов с носом, хорошо бы еще иметь готовый продукт и обоснованные планы по его монетизации, однако не все проводящие ICO стартапы могут этим похвастаться
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PIXABAY
8. Как отличить легальное ICO от мошенничества? Самый простой признак – информация. Чем меньше деталей предоставлено, тем выше вероятность аферы. Стоит понимать, кто владеет стартапом, есть ли у него готовый продукт, внешние советники, юрисконсульт. Громкие заверения вроде «нас поддерживает крупный суверенный инвестфонд» при отсутствии конкретики – тревожный признак
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PIXABAY
9. Как на это смотрят регуляторы? Власти Китая и Южной Кореи недавно запретили ICO. Комиссия по ценным бумагам и биржам США в июле заявила, что многие ICO должны регулироваться законами о ценных бумагах. 29 сентября она впервые предъявила обвинение в мошенничестве при проведении ICO. Минфин России до конца года хочет разработать закон о криптовалютах, Банк России выступил против использования криптовалют как денежных суррогатов
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Steve Marcus / Reuters
10. Стоит ли участвовать в ICO? Даже если это не мошенничество, нет гарантий, что ICO окажется успешным. Часто ICO проводят люди, которые начали работать над своей идеей всего несколько недель или месяцев назад. Даже если у компании есть многообещающий продукт, хорошая команда и ей помогает знаменитость (как рекламировавший два ICO боксер Флойд Мейвезер – на фото), она все равно может провалиться. Поэтому нужно быть готовым к убыткам.
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По данным Smith & Crown на конец августа, в случаях, когда стоимость размещенных в этом году токенов выросла, они показали рост в среднем в 28 раз. В 10% случаев она снизилась, в 30% торговля ими не велась. Неудачные ICO привлекли около $300 млн, но эти токены подешевели в среднем на 40% после размещения