Что хорошего в пузыре на рынке криптовалют

Это не только возможность заработать, но и импульс для развития технологий

Главное – вовремя отскочить Edgar Su / Reuters

Бум на рынке криптовалют, из-за которого цена биткойна за пять лет выросла более чем на 40 000% (в том числе в 8 раз за год), в последнее время с чем только ни сравнивали. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина – с золотой лихорадкой, министр экономики Максим Орешкин – с МММ, а гендиректор JPMorgan Chase Джейми Даймон считает его хуже тюльпанной лихорадки – первого пузыря, надувшегося в Нидерландах в 1634–1637 гг.

Да, это пузырь, причем «он будет крупнейшим пузырем на нашем веку, цены вырастут гораздо выше тех уровней, где должны быть», соглашается Майк Новограц, экс-партнер Goldman Sachs и управляющий активами в Fortress Investment Group. «На этом можно немерено заработать, и мы планируем сделать это», – сказал он Bloomberg TV.

Новограц формирует фонд в $500 млн ($150 млн – его собственные), который будет инвестировать в криптовалюты, их первичные размещения (Initial Coin Offering – ICO) и связанные с этими технологиями компании. Если это удастся, Galaxy Digital Assets Fund станет крупнейшим подобным фондом, а криптовалюты приблизятся к традиционным инвестициям, отметило Bloomberg.

«Для меня биткойн – лучший пример спекулятивного пузыря сегодня, – сказал «Ведомостям» нобелевский лауреат, профессор экономики Йельского университета Роберт Шиллер. – У него нет присущей ему стоимости, если только другие не думают, что она у него есть либо что другие люди думают, что она есть. История биткойна невероятно увлекательна: я вижу, как у обсуждающих его людей светлеют лица, а беседа оживляется».

Эйфория и резкий провал цен в сентябре скорее всего означают, что на данном этапе рынок достиг пика, полагает Йон Триси, соиздатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money. Биткойн за две недели рухнул почти с $5000 до $3000, а эфириум, который еще два года назад стоил меньше $1, – почти с $400 до $150; «помогли» запрет ICO в Китае и Южной Корее. Складывается традиционная для любого рынка ситуация, указывает Триси, – формируется избыток предложения. Выпускать новые токены становится все проще, растет их количество в результате майнинга (вычисления криптовалют) и бума ICO, на которых с начала года привлечено $2,3 млрд против $100 млн в 2016 г. «Это увеличивает предложение, что характерно для рынка, находящегося на максимуме, но также снижает спрос на признанные бренды: от новых ждут более впечатляющего роста», – отмечает Триси.

Сейчас на 5700 криптобиржах торгуется более 1150 криптовалют (данные coinmarketcap.com). «Даже если цифровые валюты войдут в нашу жизнь, кто знает, какая из них станет победителем? – пишет Говард Маркс, сопредседатель Oaktree Capital Management. – Сотни стартапов дорожали во время технобума конца 1990-х гг. на вере в то, что «интернет изменит мир». Он изменил, но большинство этих компаний превратились в ничто». «Если завтра Amazon выпустит криптовалюту, чем вы предпочтете рассчитываться, биткойнами или «амазонами», – интересуется Маркс.

Криптовалюты и технология блокчейн, на которой они основаны, – это реальные инновации, признает Шиллер, поэтому «энтузиасты могут оказаться правы, что в будущем у них будет реальная стоимость, даже если она основана на вере людей». Пузыри обычно образуются на фоне инноваций, указывал экономист Чарльз Киндлбергер в книге «Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи». Люди поначалу не представляют их истинную ценность, что может привести к спекуляциям. В этом плане пузыри не обязательно плохи, ведь они способствуют инвестициям в новые области, утверждает профессор экономики Принстонского университета Маркус Бруннермайер. «Гигантский пузырь вокруг железных дорог в 1840-е гг. в Великобритании лопнул, но дороги по-прежнему существуют», – добавляет Шиллер.

Рыночные пузыри: от тюльпанов до биткойна

На графиках криптовалют видны те же страх и жадность, что и на графиках, например, доллара – иены или казначейских облигаций США, но в преувеличенном виде, потому что ликвидность там ниже и нельзя играть на понижение, отметил Новограц: «Но когда я смотрю на пять, 10 лет вперед, дух захватывает от открывающихся возможностей».

Связаны они могут быть не столько с криптовалютами, сколько с блокчейном, который уже начинает применяться прежде всего в финансовом секторе, и в долгосрочной перспективе имеет смысл искать возможности для инвестиций в этой области, отмечает Триси.

Блокчейн будет востребован и вне связи с криптовалютами, а интерес к нему станет более «здоровым», считает Николай Легкодимов, руководитель группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ: «Из-за ассоциаций с чем-то нерегулируемым многие, например госструктуры, сейчас не видят в нем технологии для решения своих организационных проблем. Но это просто способ взаимодействия участников, готовых доверять технологии, но не обязательно – контрагенту».