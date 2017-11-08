В США подан первый коллективный иск против организаторов ICO

Скандалы вокруг швейцарского стартапа Tezos могут помочь сформировать правовую систему для проведения ICO Dado Ruvic/lllustratio/REUTERS

В суд штата Калифорния подан иск от имени Эндрю Бейкера, инвестировавшего летом в токены, которые в ходе ICO (первичного размещения криптовалют) предлагал швейцарский стартап Tezos, разрабатывающий блокчейн-платформу для цифровых контрактов. Tezos привлек $232 млн, что стало одним из крупнейших ICO в истории этой молодой отрасли. Правда, по сегодняшнему курсу привлеченная сумма должна оцениваться гораздо выше. Так, Бейкер заплатил 1 биткойн за 5000 токенов (Tezos назвала их Tezzie); тогда курс биткойна составлял $2800, а сегодня, по данным Coinmarketcap.com, – $7417.

Иск подала калифорнийская фирма Taylor-Copeland Law, основанная Джеймсом Тейлором-Коуплендом, сообщается на ее сайте. Ранее Тейлор-Коупленд работал в одной из ведущих международных юридических фирм Clifford Chance, часто представлял интересы физлиц и компаний в судах в США.

Претензии к Tezos возникли не только у Бейкера, за громким ICO последовал и громкий конфликт между сооснователями стартапа Артуром и Кэтлин Брайтман и президентом швейцарской организации Tezos Foundation (контролирует существенную долю Tezos) Йоханом Геверсом. Брайтманы обвинили Геверса в конфликте интересов, самопродвижении и лжи. В октябре американская юридическая фирма Block & Leviton сообщила, что начала расследование ситуации в Tezos, которое ведет в интересах его инвесторов.

В иске, присоединиться к которому Бейкер и Тейлор-Коупленд приглашают других пострадавших, организаторы ICO обвиняются в задержке с выдачей токенов. Но гораздо важнее то, что в нем поднимаются вопросы относительно юридического статуса ICO в США и того, являются ли размещаемые токены ценными бумагами, отмечает интернет-ресурс Artificial Lawyer, посвященный технологиям в юриспруденции и законодательству в области технологий. В иске предъявлены следующие обвинения, перечисляет Crowdfund Insider, информационный ресурс о финансовых технологиях: в нарушении закона о ценных бумагах путем продажи незарегистрированных ценных бумаг; в мошенничестве при предложении и продаже ценных бумаг; в ложной рекламе; в нечестной конкуренции; в нарушении обязанности фирмы тщательно контролировать свои филиалы. Обвинения предъявлены, в частности, обоим Брайтманам, Геверсу, Tezos Foundation, PR-фирме Strange Brew Strategies.

Результаты судебного процесса могут радикально повлиять на формирование законодательной и регуляторной среды в области ICO, отмечает Artificial Lawyer: «Теоретически это может стать исторически важным судом, который на годы вперед сформирует отношение к блокчейну и ICO на крупнейшем юридическом рынке мира. Он также может заставить Комиссию по ценным бумагам и биржам [SEC] сформулировать более полноценную позицию по вопросу ICO, чем до сих пор».

Пока что SEC только предупредила в июле инвесторов о рисках ICO и заявила: в некоторых случаях токены могут быть признаны ценными бумагами и, соответственно, их выпуск должен сопровождаться определенными процедурами – регистрацией, допуском только квалифицированных инвесторов. Также комиссия недавно предупредила знаменитостей об ответственности при рекламировании ICO и рекомендовала им воздерживаться от подобных заявлений. Сокрытие информации о том, что призывы покупать размещаемые акции или токены – это реклама, за которую автор сообщений получил деньги, нарушает законодательство о ценных бумагах, напомнила SEC. Потенциальным инвесторам она посоветовала самостоятельно изучать потенциальную сделку перед принятием решения.

«Новые указания SEC требуются как можно скорее, но это легче сказать, чем сделать, поскольку эта область и сложна, и быстро развивается», – пишет на Crowdfund Insider юрист и специалист по законам о ценных бумагах Сэм Гузик. Пока идут споры, можно ли считать токен ценной бумагой, «коллективный иск быстро попытался заполнить вакуум», отмечает он, но не ждет, что решение суда будет благоприятным для отрасли. «По моему опыту большинство судей в штатах слабо разбираются в законах о ценных бумагах. Добавьте к этому вызывающего симпатию истца (потерявшего деньги инвестора), и, полагаю, итоговое решение может не удовлетворить ни многих из нас, практикующих юристов по ценным бумагам, ни участников экосистемы ICO».

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