В США регулятор посоветовал звездам воздержаться от рекламы ICO

Продвигали ICO в том числе боксер Флойд Мэйвезер, рэппер DJ Khaled, светская львица Пэрис Хилтон (на фото) Regis Duvignau / Reuters

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предупредила знаменитостей об ответственности при рекламировании публичных размещений токенов (ICO). Регулятор рекомендовал звездам воздерживаться от таких заявлений, в том числе в соцсетях. В сообщении SEC подчеркивается, что призывы покупать размещаемые акции или токены могут быть незаконны, если это реклама, а автор сообщения не раскрывает, сколько денег и кто заплатил ему за нее. Отказ раскрывать эту информацию нарушает законодательство о ценных бумагах, напомнила SEC.

Потенциальным инвесторам комиссия посоветовала не полагаться на заявления актеров, спортсменов и других звезд, а самостоятельно изучать потенциальную сделку перед принятием решения. Звезды в этих вопросах могут оказаться не беспристрастными советчиками, а отрабатывать оплаченный заказ, предупредил регулятор. К тому же часто у них нет достаточных знаний, чтобы гарантировать, что инвестиция будет законной и успешной, отмечается в сообщении.

Такое предупреждение SEC выпустила после публикации The New York Times об участии знаменитостей в рекламе предположительно сомнительных ICO. Этот материал вышел 27 октября. В нем отмечалось, что продвигали ICO в том числе боксер Флойд Мэйвезер, рэппер DJ Khaled, светская львица Пэрис Хилтон и футболист Луис Суарес.

На 2017 г. пришелся бум ICO. По данным Coinschedule.com, прошло более 200 размещений, привлечено более $3 млрд (в 2016 г. – $256 млн). Самым активным месяцем стал сентябрь, когда 37 стартапов смогли получить от инвесторов почти $850 млн.

Что такое ICO и как оно работает