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ЦБ оценил размер украденной криптовалюты в $1,36 млрд

Потери владельцев криптовалют с начала 2018 г. в результате мошеннических действий, краж и фиктивных ICO могут достигать $1,36 млрд. Об этом рассказала директор департамента финансовых технологий ЦБ Алиса Мельникова, передает ТАСС.

По ее словам, в этом году уже было 22 случая мошенничества с использованием цифровых финансовых активов. В январе только с биржи Coincheck вывели более $420 млн, напомнила она.

Coincheck – крупнейшая японская криптобиржа. В январе на ней произошла крупнейшая в истории кража виртуальной валюты. Хакеры похитили криптовалюту NEM на 58 млрд иен (около $534 млн). Национальное агентство разведки Южной Кореи подозревает в причастности северокорейских хакеров.

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