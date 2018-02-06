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В крупнейшей краже криптовалюты заподозрили хакеров из КНДР

Национальное агентство разведки Южной Кореи доложило профильному парламентскому комитету, что к хищению криптовалюты более чем на $530 млн с японской криптобиржи Coincheck могут быть причастны хакеры из Северной Кореи, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников информагентства, разведслужба не представила конкретных доказательств причастности северокорейских хакеров к крупнейшей краже криптовалюты, а лишь указала на такую возможность.

Рынок криптовалюты остается потенциальной мишенью для хакеров из КНДР из-за его размера и слабого регулирования, отметил один из собеседников Reuters.

Член разведывательного комитета южнокорейского парламента Ким Бунг-ки сообщил журналистам, что КНДР несет ответственность за произошедшие в 2017 г. кражи криптовалюты с локальных площадок на миллиарды долларов. «Северная Корея отправила электронные письма, которые могли взломать криптовалютные площадки, получить информацию о пользователях и украсть [криптовалюту] на миллиарды долларов», – заявил парламентарий.

Крупнейшая в истории кража криптовалюты произошла в январе. Хакеры похитили криптовалюту NEM с торговой площадки Coincheck в Токио на 58 млрд иен ($534 млн). Японские власти заявили, что информация о причастности к хищению КНДР будет проанализирована.

Ранее США обвинили Северную Корею в организации мировой кибератаки с помощью вируса WannaCry. В США и Великобритании считают, что вирус создали связанные с властями КНДР хакеры из Lazarus Group. Международная компания по кибербезопасности Recorded Future пришла к выводу, что эта группа хакеров стоит за атаками на криптовалютные биржи Южной Кореи, которые произошли в конце 2017 г.