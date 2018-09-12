Технологии / ИТ-бизнес

Суд США признал мошенничество с ICO уголовным преступлением

Он впервые постановил, что такие дела должны рассматриваться как мошенничество с ценными бумагами
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Во вторник суд Восточного округа штата Нью-Йорк постановил, что предприниматель Максим Заславский должен предстать перед судом по уголовным обвинениям в мошенничестве, связанным с первичным размещением криптовалют (ICO). Таким образом, федеральный суд США впервые постановил, что ICO не должны нарушать законы о мошенничестве с ценными бумагами. Это победа для американских регуляторов в борьбе с криптовалютным мошенничеством, пишет WSJ.

ICO позволяют стартапам привлекать средства, продавая инвесторам собственную криптовалюту, или токены. ICO стали популярными в прошлом году, поскольку позволяют избежать жесткого регулирования и выплаты высоких комиссионных, в отличие от традиционного первичного размещения акций (IPO). Но комиссия по ценным бумагам США (SEC) предупреждает, что многие ICO могут быть мошенническими и незаконными, так как представляют собой продажу незарегистрированных ценных бумаг. Для информирования инвесторов о «скамовых» (мошеннических ICO) и актуальном регулировании этого инструмента привлечения денег SEC даже завела отдельный сайт.

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