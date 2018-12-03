Юристы президента против увеличения выплат по ОСАГО

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Эти поправки – важный этап реформы ОСАГО АГН «Москва»

Эксперты государственно-правового управления президента (ГПУ, проводит правовую экспертизу) дали отрицательное заключение на подготовленные Минфином поправки в закон об ОСАГО, рассказал человек, знающий об этом от сотрудника ГПУ, и подтвердил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Эти поправки – важный этап реформы ОСАГО, цель которой – переход к установлению стоимости полиса индивидуально для каждого водителя. Центробанк уточняет правила расчета цен, а Минфин готовит поправки, которые позволят давать скидки хорошим водителям и вводить надбавки плохим. Заодно Минфин предлагал ввести несколько типов полисов с разными лимитами выплат. В дополнение к нынешним 400 000 руб. за вред имуществу и 500 000 руб. – жизни и здоровью поправки вводили полисы с максимальной выплатой 1 млн и 2 млн руб. Оформить такой полис можно будет с согласия страховщика, гласили поправки. Это и не понравилось юристам.