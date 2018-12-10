Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах

TCS Group Holding выпустит еврокоммерческие бумаги со сроком на один год

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Андрей Гордеев / Ведомости

TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях. Об этом «Ведомостям» рассказали один из управляющих и инвестбанкир, получившие уведомление об открытии книги заявок. Представители TCS Group Holding и «Сбербанк CIB» – одного из организаторов размещения – подтвердили «Ведомостям», что размещение готовится.

Номинал бумаг составит $500 000, 500 000 евро, 500 000 швейцарских франков и 35 млн руб. Ориентир доходности по бумагам в долларах – 4,25% годовых, в евро – 1,25%, в швейцарских франках – 0,75%, в рублях – 9,5%. Срок погашения – 19 декабря 2019 г.