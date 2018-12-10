Финансы / Банки

Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах

TCS Group Holding выпустит еврокоммерческие бумаги со сроком на один год
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях. Об этом «Ведомостям» рассказали один из управляющих и инвестбанкир, получившие уведомление об открытии книги заявок. Представители TCS Group Holding и «Сбербанк CIB» – одного из организаторов размещения – подтвердили «Ведомостям», что размещение готовится.

Номинал бумаг составит $500 000, 500 000 евро, 500 000 швейцарских франков и 35 млн руб. Ориентир доходности по бумагам в долларах – 4,25% годовых, в евро – 1,25%, в швейцарских франках – 0,75%, в рублях – 9,5%. Срок погашения – 19 декабря 2019 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике