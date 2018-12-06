«Тинькофф банк» разработал голосового помощника по имени «Олег»

Робота зовут так же, как и основателя банка – Олега Тинькова, но голос у него другой

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«Тинькофф банк» заговорил Андрей Гордеев / Ведомости

«Пока очень скромно, мы решили назвать «Олег». Но может быть, еще поменяем, может, «Иван» назовем», – заявил вечером 6 декабря основатель и председатель совета директоров «Тинькофф банка» Олег Тиньков. На корпоративе банка он объявил о предстоящей через неделю презентации голосового помощника. Назвать имя ему пришлось после вопроса ведущего вечера Ивана Урганта. Почему было выбрано именно имя Олег – Тиньков не объяснил. Но сказал, что решение принималось «мучительно» долго. Видео с фрагментом выступления Тинькова «Ведомостям» предоставил один из участников мероприятия.

Речь идет о голосовом ассистенте для клиентов «Тинькофф банка», который поможет пользователям в решении финансовых и повседневных задач. Робот поможет, например, перевести деньги, заявил Тиньков. А парой мгновений позже он просил «Олега» зарезервировать столик в ресторане. В ответ робот интересовался, на какую дату нужна бронь. Как оказалось, голос у него не такой, как у бизнесмена.

«Тинькофф банк» разрабатывает для своего мобильного приложения голосового помощника по имени Олег, подтвердил представитель банка. Почему для робота было выбрано имя Олег, а также на прочие вопросы о его функционале он не ответил, попросив дождаться официальной презентации.