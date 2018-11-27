Mail.ru Group разрабатывает собственного голосового помощника

Статья опубликована в № 4704 от 27.11.2018 под заголовком: «Маруся» поспорит с «Алисой»

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Первого голосового помощника на российском рынке – «Алису» – в мае 2017 г. представил «Яндекс» Андрей Гордеев / Ведомости

Mail.ru Group работает над собственным голосовым помощником, рассказали «Ведомостям» человек, узнавший об этом от участника проекта, и знакомый топ-менеджеров Mail.ru Group. По их словам, рабочее название помощника – «Маруся».

Mail.ru Group действительно разрабатывает голосового помощника, передала через представителя вице-президент холдинга Анна Артамонова. Будет ли использоваться рабочее название «Маруся» при релизе – пока не решено, отмечает представитель холдинга. По его словам, компания разрабатывает как самого голосового помощника, так и платформу с навыками, которыми он будет обладать.